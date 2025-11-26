CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi" | CIA bağlantısı ortaya çıktı
Son dakika haberi! ABD’de Beyaz Saray yakınlarında vurulan 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump saldırıyı terör eylemi olarak tanımladı. Afganistan uyruklu olduğu bildirilen saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı. CIA Direktörü John Ratcliffe, Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırının Afganistan vatandaşı olduğu belirtilen şüphelisinin daha önce Afganistan'da CIA ile çalıştığını belirtti. Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri aktarıyor...
Son dakika haberi: ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.
ABD Başkanı Trump, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.
CANLI ANLATIM
ŞÜPHELİ'NİN CIA BAĞI
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırının Afganistan vatandaşı olduğu belirtilen şüphelisinin daha önce Afganistan'da CIA ile çalıştığını belirtti.
Fox News'e konuşan CIA Direktörü Ratcliffe, Ulusal Muhafız askerlerinin vurulduğu saldırının şüphelisi olan 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal'a ilişkin açıklama yaptı.
Ratcliffe, eski ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Afganistan'dan çekilme sürecinde "yeniden yerleştirme" programıyla bu şüphelinin Eylül 2021'de ABD'ye gelmesini "meşru kıldığını" savundu.
Lakanwal'ın CIA ile Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD ile ortak kuvvetin üyesi olarak görevi aldığını ve Washington ile ortak çalışmaları olduğunu belirten Ratcliffe, Biden hükümetini suçlayarak "Bu ve diğer birçok kişinin buraya gelmesine izin verilmemeliydi." dedi.
Öte yandan, ismi paylaşılmayan istihbarat yetkilileri, yürütülen soruşturmada saldırının "uluslararası terör saldırısı" olarak değerlendirildiğini belirtti.
CNN'in haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer Lakanwal'ın 8 Eylül 2021'de ABD'ye geldiğini, 2024'te sığınma başvurusunun bu yıl ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında kabul edildiğini ileri sürdü.
AFGANİSTAN'DAN GELEN TÜM BAŞVURULAR ASKIYA ALINDI
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafızlara yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, Afgan uyruklu kişilerin tüm göçmenlik başvurularının askıya alındığını açıkladı.
"SÜRESİZ DURDURULDU"
Yapılan açıklamada, "Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik başvurularının işleme alınması, güvenlik ve güvenlik soruşturması protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine kadar süresiz olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Ülkenin ve ABD halkının güvenliğinin USCIS’in odak noktası olmaya devam ettiği vurgulandı.
TRUMP: BU BİR TERÖR EYLEMİ
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımlarken, şüphelinin 2021 yılında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Trump, dün Washington'da iki Ulusal Muhafızın vurulduğu saldırıya ilişkin bir video mesaj yayınladı.
İki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı saldırıyı "iğrenç bir saldırı" ve "nefret dolu bir eylem" olarak tanımlayan Trump, saldırıyı bir "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Trump, olayla ilgili olarak yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu söyleyerek, Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarının ABD'ye çok zarar verdiğini savundu.
ABD Başkanı, "Bu, tüm ulusumuza ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu gece tüm Amerikalıların kalbi, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'nın bu iki üyesi ve aileleriyle birliktedir." dedi.
WASHİNGTON'A İLAVE 500 ULUSAL MUHAFIZ
Trump ayrıca, bu tür saldırılardan hiçbir şekilde gözlerinin korkmayacağını, aksine bir daha bu tür bir saldırının yaşanmaması için Washington'ı daha da güvenli hale getireceklerini vurguladı.
ABD Başkanı, "Amerika terör karşısında asla boyun eğmeyecek ve teslim olmayacaktır. Aynı zamanda, askerlerimizin asil bir şekilde yerine getirdikleri görevlerden de vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu ve Pentagon'a, Washington'a ilave 500 Ulusal Muhafız sevk etmesi talimatı verdiğini ifade etti.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
ABD basını güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde FBI'ın ilk etapta saldırıyı "olası terör eylemi" olarak soruşturacağını duyurdu.
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olduğu belirtilirken, şahsın ABD 2021 yılında Afganistan’dan çekildikten sonra ülkeye geldiği Washington eyaletindeki Bellingham bölgesinde yaşadığı aktarıldı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Lakanwal'in Müttefiklere Hoş Geldiniz Operasyonu kapsamında Amerika'ya girdiği belirtildi.
SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bedelini çok ağır ödeyecek" dediği saldırganın yakalanma anları A Haber canlı yayınında paylaşıldı.
2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin başkenti Washington'da vurulan 2 ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Batı Virginia Eyaleti Valisi, Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırıda iki ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem da olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu belirtmişti.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.
OLAYLA İLGİLİ 1 GÖZALTI
Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray’a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" dedi.
BEYAZ SARAY YAKINLARINDA 2 ASKER VURULDU
ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydedildi.
Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen olayda askerlerin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.