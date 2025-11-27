PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbi maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Son dakika! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek.

TFF HAKEMİ AÇIKLADI

TFF karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı. Buna göre ligin zirvesinde dengeleri değiştirebilecek dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Haftanın hakemleri şöyle:

Cuma:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol

CİMBOM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Cimbom derbi maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım Cuma günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe, Ferencvaros maçı hazırlıkları (AA)Fenerbahçe, Ferencvaros maçı hazırlıkları (AA)

FENERBAHÇE BUGÜN AVRUPA SINAVINA ÇIKACAK

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında bugün Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Kanarya zorlu mücadelenin ardından derbi mesaisine başlayacak.

