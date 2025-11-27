PODCAST CANLI YAYIN

Arşivler 1967'ye açıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye ilk Papa ziyaretini paylaştı

Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye ziyareti sürerken, Bakanlık 1967’de Papa 6’ncı Paul’un yaptığı tarihi ziyarete ait görüntüleri paylaştı. Papa 6'ncı Paul Türkiye ziyaretinde Ankara ve İstanbul'da bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve farklı dini ve kültürel temsilcilerle bir araya gelmişti. Papa 6'ncı Paulus'un özellikle Ayasofya'ya gerçekleştirdiği ziyaret ise büyük bir yankı uyandırmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, ilk yurt dışı ziyareti için Türkiye'ye geldi.

14'üncü Leo'nun Türkiye ziyaretinin başladığı gün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün hesabından 1967 yılında Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk Papa ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İlk ziyaret, 6'ncı Paul tarafından gerçekleştirildi. Papa 6'ncı Paulus, Ankara ve İstanbul'da çeşitli görüşmeler yaptı, Türkiye'nin farklı dini ve kültürel temsilcileriyle bir araya geldi. Bu ziyaret, Türkiye-Vatikan ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktası oldu. Papa 6'ncı Paulus'un özellikle Ayasofya'da gerçekleştirdiği ziyaret, dünya çapında yankı uyandırdı.

Arşivden çıkan tarih

PAPA 6'NCI PAULUS'UN TÜRKİYE ZİYARETİ DÜNYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinden çıkarılıp paylaşılan görüntülerde; Papa'nın uçaktan inmesi, karşılanması, vatandaşları selamlaması, Ayasofya ziyareti ile diğer ziyaret ve görüşmelerine ilişkin görüntüler yer aldı. Sinema Genel Müdürlüğü, söz konusu görüntüleri şu mesajla paylaştı:

Papa 6'ncı Paulus'un 1967'deki Türkiye ziyareti, dönemin en önemli diplomatik temaslarından biri olarak tarihe geçti. Ankara ve İstanbul'daki buluşmalar Türkiye-Vatikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı

İLK ZİYARETİN ARDINDAN 1979, 2006 VE 2014'TE TÜRKİYE'YE PAPA ZİYARETLERİ OLDU

1967'deki ilk ziyaretten sonra 1979'da Papa 2'nci Jean Paul, 2006'da 16'ncı Benedikt ve son olarak 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Papa Fransuva Türkiye'yi ziyaret etti.

