Arşivler 1967'ye açıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye ilk Papa ziyaretini paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye ilk Papa ziyaretinin görüntülerini paylaştı

İlk ziyaret, 6'ncı Paul tarafından gerçekleştirildi. Papa 6'ncı Paulus, Ankara ve İstanbul'da çeşitli görüşmeler yaptı, Türkiye'nin farklı dini ve kültürel temsilcileriyle bir araya geldi. Bu ziyaret, Türkiye-Vatikan ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktası oldu. Papa 6'ncı Paulus'un özellikle Ayasofya'da gerçekleştirdiği ziyaret, dünya çapında yankı uyandırdı.

PAPA 6'NCI PAULUS'UN TÜRKİYE ZİYARETİ DÜNYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinden çıkarılıp paylaşılan görüntülerde; Papa'nın uçaktan inmesi, karşılanması, vatandaşları selamlaması, Ayasofya ziyareti ile diğer ziyaret ve görüşmelerine ilişkin görüntüler yer aldı. Sinema Genel Müdürlüğü, söz konusu görüntüleri şu mesajla paylaştı:

Papa 6'ncı Paulus'un 1967'deki Türkiye ziyareti, dönemin en önemli diplomatik temaslarından biri olarak tarihe geçti. Ankara ve İstanbul'daki buluşmalar Türkiye-Vatikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı

İLK ZİYARETİN ARDINDAN 1979, 2006 VE 2014'TE TÜRKİYE'YE PAPA ZİYARETLERİ OLDU

1967'deki ilk ziyaretten sonra 1979'da Papa 2'nci Jean Paul, 2006'da 16'ncı Benedikt ve son olarak 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Papa Fransuva Türkiye'yi ziyaret etti.