Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026’da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeyle evlilik kredisi ve çocuk destek ödemeleri 2026 yılı itibarıyla önemli ölçüde yükseliyor. Yeni yılda evlenecek gençlere sağlanacak faizsiz kredi 250 bin liraya çıkarken, üç çocuk sahibi olan bir aileye toplam destek 645 bin lirayı bulacak. Hem evlilik hem de doğum desteklerine ilişkin yeni uygulamalar merak edilirken ayrıntılar da netleşti.
Giriş Tarihi: 27.11.2025 08:07