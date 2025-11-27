Kadraj Galeri Kadraj İkon Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeyle evlilik kredisi ve çocuk destek ödemeleri 2026 yılı itibarıyla önemli ölçüde yükseliyor. Yeni yılda evlenecek gençlere sağlanacak faizsiz kredi 250 bin liraya çıkarken, üç çocuk sahibi olan bir aileye toplam destek 645 bin lirayı bulacak. Hem evlilik hem de doğum desteklerine ilişkin yeni uygulamalar merak edilirken ayrıntılar da netleşti.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 08:07
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, evlilik desteği 18 ile 29 yaş arasındaki gençlere sunulacak. Şartları karşılayan ve evlilik hazırlığı yapan çiftler, faizsiz kredi desteğinden faydalanabilecek. Uygulama ilk olarak deprem bölgesinde başlamıştı, artık Türkiye genelinde erişilebilir durumda.

Kredi Tutarında Yeni Dönem

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında verilen 150 bin liralık kredi, 2026 Ocak ayından itibaren artırılıyor.
Başvuru tarihlerine göre yeni tutarlar şöyle uygulanacak:

Her iki eşin 18-25 yaş aralığında olduğu başvurularda: 250.000 TL

Eşlerden en az birinin 26-29 yaş arasında olduğu başvurularda: 200.000 TL

Bu düzenleme 1 Ekim 2025 ve sonrasında alınacak başvurular için geçerli olacak.

Önceki Başvurular İçin Hangi Rakam Geçerli?

Başvurunun yapıldığı tarihten çok, kredi ödeme tarihlerine bakılacak.

Ödeme 2026 yılı içinde yapılacaksa, önceki başvurular bile artırılmış tutarlardan yararlanabilecek.