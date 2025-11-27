Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026’da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...

Kredi Tutarında Yeni Dönem

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında verilen 150 bin liralık kredi, 2026 Ocak ayından itibaren artırılıyor.

Başvuru tarihlerine göre yeni tutarlar şöyle uygulanacak:

Her iki eşin 18-25 yaş aralığında olduğu başvurularda: 250.000 TL