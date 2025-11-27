PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde Beylikdüzü’ndeki Demir Country projesiyle ilgili rüşvet ayrıntıları ortaya çıktı. 8 daire, 8 milyon lira karşılığında devredildi.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3809 sayfalık iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. O eylemlerden biri de Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' evleri oldu.

'BUNLARI BEN ALACAĞIM'

Takvim'den Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre şüpheli Hamit Demir ifadesinde, Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' projesinin ruhsat işlemleri sırasında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğini, iskân sorunlarını halletmek için randevu aldığını ve 2015'te İmamoğlu ile görüştüğünü anlattı. Kendisinden ruhsat için 8 milyon lira talep edildiğini belirten Demir, 2017'nin sonunda ruhsatı aldıktan sonra şüphelilerden Adem Soytekin'in kendisine "Burayla ilgili bir kısım daire verilecekmiş, bunları ben alacağım" dediğini anlattı.

Rüşvet olarak istenen 8 milyon lira karşılığında Esenyurt'taki projeden 8 daireyi Adem Soytekin'in üzerine devrettiklerini söyledi. Demir, "Bu 8 dairenin o dönemki Türk Lirası'yla değeri 5 milyon TL etmekteydi. Kalan 3 milyonu taksitle ödedik" dedi. Devredilen 8 dairenin kayıtları dava dosyasında yer aldı.

