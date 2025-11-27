PODCAST CANLI YAYIN

Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde, yöneticilerin otelde gizli toplantılar yaparken kameraları kapattığı ve sinyal kesici jammer kullandığı ortaya çıktı. Örgütün 20 ayrı gizli toplantısı tespit edildi.

Giriş Tarihi:
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik dava dosyasında, örgüt yöneticilerinin bir otelde kameraları kapatıp jammer kullandığı gizli toplantılara ait ayrıntılar yer aldı.

Gizli toplantının detayları! Kameralar neden kapatıldı?

Örgüt, tam 20 gizli toplantı yaptı.

Le Meridien Otel (takvim.com.tr)Le Meridien Otel (takvim.com.tr)

GİZLİ KARARGAH OLARAK KULLANILDI
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü, İstanbul Etiler'de bulunan Le Meridien Otel'i adeta gizli bir karargâh olarak kullandı. İmamoğlu liderliğindeki suç örgütü yöneticileri Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Ongun, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ın birçok kez bir araya geldikleri belirlenen otelde, örgütün üst düzey gizlilik kuralları çerçevesinde mahrem toplantılar yaptığı vurgulandı.

Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr)

JAMMER KULLANILDI

Suç örgütünün yolsuzluk ve örgüt faaliyetlerine ilişkin görüşmelerini yaptığı değerlendirilen oteldeki buluşmaların bazıları, kameralar kapatılarak ve sinyal kesici jammer kullanılarak düzenlendiği tespit edildi. Sistematik olarak yapılan kamera bantlama işlemleri ve jammer kullanımı, örgüt gizliliği kültürünün yansıması olarak değerlendirildi. Öte yandan örgütün Le Meridien Otel'deki toplantılarının tüm masrafları işadamı Adnan Çebi'nin şirketi tarafından karşılandığı, bu nedenle işadamı Çebi'nin üye olmamakla birlikte suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddianamede belirtildi.

Le Meridien Otel (takvim.com.tr)Le Meridien Otel (takvim.com.tr)

20 TOPLANTI YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde örgüt lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticilerinin; 2024'te sırasıyla 18 Ağustos, 21 Ağustos, 15 Eylül, 28 Eylül, 7 Ekim, 8 Ağustos, 8 Ekim, 12 Ekim, 31 Ekim, 7 Kasım, 18 Kasım, 24 Kasım, 29 Kasım, 30 Kasım, 1 Aralık, 11 Aralık, 14 Aralık, 22 Aralık, 23 Aralık tarihlerinde, 2025'te ise 6 Mart tarihinde olmak üzere toplam 20 kez Le Meridien Otel'de mahrem toplantılar yaptıkları bilgisine yer verildi.

Le Meridien Otel'in kameralarının kapandığı an. (takvim.com.tr)Le Meridien Otel'in kameralarının kapandığı an. (takvim.com.tr)

KAMERALAR KAPATILDI

Sabah'tan Yusuf Özdemir haberine göre otelde mahrem toplantılar yaptığının belirlenmesi üzerine yapılan incelemelerde, 6 Mart 2025, 8 Ekim 2024 ve 12 Ekim 2024 tarihlerinde yapılan 3 ayrı toplantıda kameraların bantlanarak kapatıldığı belirlendi. Aynı otelde yapılan diğer 17 ayrı toplantı daha yapıldığı görüldü. Kameraları bantladıkları tespit edilen şüpheliler Çağlar Türkmen, Emre Manav ve Özgür Türkmen ifadelerinde söz konusu toplantılar öncesi kameraların kapatılması talimatını İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın verdiğini belirterek maksatlarının toplantılardaki gizliliği sağlamak olduğunu söyledi. Şüpheliler, toplantılarda sinyal kesici jammer kullanıldığını da doğruladı.

Adnan Çebi (takvim.com.tr)Adnan Çebi (takvim.com.tr)

FATURALARI ADNAN ÇEBİ ÖDEDİ

İddianamedeki dikkat çeken bir başka husus ise suç örgütünün Le Meridien Otel'de yaptığı söz konusu mahrem toplantıların finansmanı oldu. Toplamda 20 kez yapıldığı belirlenen oteldeki toplantı masraflarının işadamı Adnan Çebi'nin şirketi adına faturalandırıldığı ve ödendiği saptandı. Savcılık, Adnan Çebi'nin örgütün lojistik, finansal ve operasyonel faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığını, suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiğini iddia ederek cezalandırılmasını istedi.

İmamoğlunun başkanlık konutu değil haraç merkezi: 84 milyonu teslim ettimİmamoğlunun başkanlık konutu değil haraç merkezi: 84 milyonu teslim ettim
İBBdeki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!İBBdeki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Cezada görülecek: Ekrem İmamoğluna ne kadar hapis isteniyor?İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Cezada görülecek: Ekrem İmamoğluna ne kadar hapis isteniyor?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
İdefix
Yılın son MGK'sı sonrası 7 maddelik yazılı bildiri: Bölgemizde teröre yer yok!
Son dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
"Hatay'ımız yine ışıl ışıl" | Bakan Kurum Emek Mahallesi’nin yeni görüntülerini paylaştı
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti
Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti