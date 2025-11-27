Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!

Le Meridien Otel (takvim.com.tr) 20 TOPLANTI YAPILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde örgüt lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticilerinin; 2024'te sırasıyla 18 Ağustos, 21 Ağustos, 15 Eylül, 28 Eylül, 7 Ekim, 8 Ağustos, 8 Ekim, 12 Ekim, 31 Ekim, 7 Kasım, 18 Kasım, 24 Kasım, 29 Kasım, 30 Kasım, 1 Aralık, 11 Aralık, 14 Aralık, 22 Aralık, 23 Aralık tarihlerinde, 2025'te ise 6 Mart tarihinde olmak üzere toplam 20 kez Le Meridien Otel'de mahrem toplantılar yaptıkları bilgisine yer verildi.

Le Meridien Otel'in kameralarının kapandığı an. (takvim.com.tr) KAMERALAR KAPATILDI Sabah'tan Yusuf Özdemir haberine göre otelde mahrem toplantılar yaptığının belirlenmesi üzerine yapılan incelemelerde, 6 Mart 2025, 8 Ekim 2024 ve 12 Ekim 2024 tarihlerinde yapılan 3 ayrı toplantıda kameraların bantlanarak kapatıldığı belirlendi. Aynı otelde yapılan diğer 17 ayrı toplantı daha yapıldığı görüldü. Kameraları bantladıkları tespit edilen şüpheliler Çağlar Türkmen, Emre Manav ve Özgür Türkmen ifadelerinde söz konusu toplantılar öncesi kameraların kapatılması talimatını İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın verdiğini belirterek maksatlarının toplantılardaki gizliliği sağlamak olduğunu söyledi. Şüpheliler, toplantılarda sinyal kesici jammer kullanıldığını da doğruladı.