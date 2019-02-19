Eski futbolcu Emre Aşık, iki hafta önce Etiler'deki bir mekanda sabaha karşı bir erkekle samimi şekilde eğlenen eşi Yağmur Aşık'ın ihanetini affetmedi. Geçen sene 6 yıllık evliliğini kurtarmak için son bir şans verdiği eşinin başka bir erkekle gecelerde sarmaş dolaş eğlenmesiyle çılgına dönen Emre Aşık, bu kez gemileri yaktı.



OLAYI HAZMEDEMEDİ

Eski futbolcu, ihaneti "O kişi, benim kardeşim gibi" diyerek örtbas etmeye çalışan eşine resti çekti. TAKVİM objektifine yakalanan ihaneti başta "Eşimin arkadaşlarıyla çıktığından haberim var" diye geçiştiren Aşık, aldatılmayı hazmedemedi. Olay sonrası üç çocuğunun annesiyle tartıştığı iddia edilen eski futbolcunun yakın çevresine ise "Boşanıyoruz. Geri dönüş yok" dediği öğrenildi.





ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Geçen sene de eşine boşanma davası açan ve hatta Yağmur Hanım tarafından FETÖ üyesi olmakla suçlanan 45 yaşındaki eski futbolcu, evliliği bitirmek için soluğu yine mahkemede alacak. İkilinin yakın çevresine göre çift, çekişmeli bir boşanmaya imza atacak. Öyle ki geçen yılki boşanma davasında önce eşiyle anlaşan Yağmur Aşık, daha sonra ise aylık 25 bin lira nafaka talep etmişti.

Sadece TAKVİM objektifine yakalanan ihanet, gündem oldu. Emre Aşık, bunun üzerine boşanmak için düğmeye bastı.





Yağmur Aşık'ın Mustafa adlı erkekle Etiler'deki samimi eğlencesi evliliğine mal oldu.