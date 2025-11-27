PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Komisyon rapor hazırlayacak sonra adımlar atılacak | 11. Yargı Paketi mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi’ne ilişkin önemli mesajlar vererek, terörle mücadeleden çocukların suçta kullanılmasının önlenmesine kadar birçok başlıkta güçlü adımların yolda olduğunu açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Tunç, komisyonun kapsamlı bir rapor hazırlayacağını, ardından Meclis’in belirleyeceği yol haritası doğrultusunda gerekli düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Komisyon rapor hazırlayacak sonra adımlar atılacak | 11. Yargı Paketi mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kadınlara yönelik suçlarda tutuklama sebebi olması gibi önemli düzenlemeleri önceki yıllarda yargı reformu çerçevesine hayata geçirdik. Kadınların mağdur edilmemesi için mevzuatı geliştirmek gerekiyor. Sorunların giderilmesi, ailenin korunması bakımından önemli görüşler burada ele alınacak.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VAR

Bugüne kadar çok sayıda yargı paketi Meclis'e geldi ve önemli kararlar alındı. Önemli hedefler ve amaçlar var. 264 hedef var. Bunları gerçekleştirmek için bir takım idari tedbirleri gerçekleştiriyoruz. Yasan düzenleme gerektiren hususlar Meclis'imizin takdirinde olan hususlar. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçmişti. 2 yıl altı da olsa hangi cezayı alırsa alsın mutlaka belli bir süre yatılacak.

11. yargı paketi bugün Meclis Grubu başkanımız Abdullah Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlarımızı mağdur eden, çocukların suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler de var. Minguzi cinayeti ile gördük, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekiyor. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik tedbirleri grup başkanımız kamuoyu ile paylaşılacak.



Herkesin mutlu olacağı günleri maalesef mateme dönüştürecek fiiller oldu. Bunlara dönük tedbirleri de grup başkanımız açıklayacaktır. Trafikteki suçlara yönelik tedbirler de açıklanacak.

ÖNCE RAPOR SONRA ADIM

Bu paketlerin Terörsüz Türkiye ile ilişkilendirilmesi soruldu. Bu hayati bir konu. Ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam irade, ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshi ile gelinen nokta, komisyon ile önemli aşama kaydetti. Toplantıların ikisine katılmış oldum. İlgili bakanlarımız da sunumlarını yaptı. Sürecin hassasiyetle yapılması bakımından değerlendirmelerimizi paylaştık. Komisyonun rapor hazırlama süreci var. Rapor sonrasında vekillerimizin çizeceği yol haritasında gerekli adımlar atılacaktır.

Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu.

Böcek ailesi hepimizi derinden üzdü. Bu konuda adli soruşturma hızlı şekilde başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, tahliller yapıldı. Zehirlenme sebebi dün gece açıklandı. Oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı ağırlık kazandı. Sorumlular ile ilgili tutuklama kararı verildi. Midyeci, lokumcu gibi işletmeciler için tahliye kararı verildi.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

Bununla ilgili açıklama yaptık. Ankara Bölge Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz.

11. Yargı Paketi Meclise sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi11. Yargı Paketi Meclise sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Komisyon rapor hazırlayacak sonra adımlar atılacak | 11. Yargı Paketi mesajı
İdefix
CANLI | Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan ilk ziyaret Türkiye'ye!
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Trump'tan Japonya'ya acil telefon: "Kışkırtma" dedi: Takaiçi'nin Tayvan çıkışından sonra kriz
Son dakika! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Son dakika! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Ankara’dan GKRY ve Lübnan arasındaki MEB anlaşmasına sert uyarı
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
Meteoroloji'den 13 ile kar alarmı: Yeni yağış sistemi geliyor! -9 dereceye kadar...
Firari Cem Uzan Fransa’dan Türkiye’ye karşı açtığı 20 davayı kaybetti! Hesaplarına ve hisselerine el konuldu
Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti