Trump'tan Japonya'ya acil telefon: "Kışkırtma" dedi: Takaiçi'nin Tayvan çıkışından sonra kriz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’yi Tayvan konusunda Çin’i kışkırtmaması yönünde uyardığı iddia edildi. Takaiçi’nin Tayvan’a askeri müdahale yönündeki sözleri krizi tırmandırırken Trump’ın Takaiçi’yi aradığı öne sürüldü.

ABD ile Japonya arasında Tayvan gerilimi patlak verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmaması konusunda tavsiyede bulunduğu iddia edildi.

30 DAKİKALIK KRİZ

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Japon siyasetçi Takaiçi'nin Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi ülkesi için tehdit olarak görüp askeri güç kullanabileceği yönündeki sözleri üzerine, Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaklaşık 30 dakika telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TRUMP TAKAİÇİ'Yİ ARADI

İsmi verilmeyen kaynaklar, bu görüşmenin ardından Trump'ın Takaiçi'ye de telefon ederek Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu ileri sürdü.

Amerikalı kaynaklar, Trump'ın Takaiçi'ye Tayvan'a yönelik yorumlarının tonunu yumuşatmasını önerdiğini belirtti. Kaynaklar ayrıca, Trump'ın Takaichi'nin iç siyasi kısıtlamaları hakkında bilgilendirildiğini ve Çin'i kızdıran yorumlarını tamamen geri çekemeyeceğini bildiğini de ekledi.

Telefon görüşmesi hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Trump'ın Takaichi'ye yorumlarını geri çekmesi için baskı yapmadığını söyledi.

"ÇİN İLE İYİ GEÇİNMEK HARİKA BİR ŞEY"

Trump, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "ABD'nin Çin ile ilişkileri çok iyi ve bu, bizim değerli ve yakın müttefikimiz olan Japonya için de çok iyi bir şey. Çin ile iyi geçinmek, Çin ve ABD için harika bir şey. Bence, Başkan Şi soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri alımını önemli ölçüde artıracak. Çiftçilerimiz için iyi olan her şey benim için de iyidir." dedi.

ABD'nin Japonya, Çin, Güney Kore ve diğer birçok ülkeyle önemli ticaret anlaşmaları imzaladığını ve dünyanın barış içinde olduğunu belirten Trump, "Böyle de devam edelim!" dedi

Japonya Başbakanlık Ofisi konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

TAKAİÇİ'NİN TAYVAN AÇIKLAMASI

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

ÇİN'DEN TEPKİ

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı.

