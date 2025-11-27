Trump'tan Japonya'ya acil telefon: "Kışkırtma" dedi: Takaiçi'nin Tayvan çıkışından sonra kriz

Trump ve Şi, Reuters

"ÇİN İLE İYİ GEÇİNMEK HARİKA BİR ŞEY"

Trump, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "ABD'nin Çin ile ilişkileri çok iyi ve bu, bizim değerli ve yakın müttefikimiz olan Japonya için de çok iyi bir şey. Çin ile iyi geçinmek, Çin ve ABD için harika bir şey. Bence, Başkan Şi soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri alımını önemli ölçüde artıracak. Çiftçilerimiz için iyi olan her şey benim için de iyidir." dedi.

ABD'nin Japonya, Çin, Güney Kore ve diğer birçok ülkeyle önemli ticaret anlaşmaları imzaladığını ve dünyanın barış içinde olduğunu belirten Trump, "Böyle de devam edelim!" dedi

Japonya Başbakanlık Ofisi konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.