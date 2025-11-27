Kadraj Galeri Kadraj İkon 2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti! Yeni fiyat tablosu nasıl?

2026 yılında vergi ve harçlarda uygulanacak oranlar resmen duyuruldu. Yeni yılda pasaport ücretlerinden IMEI kayıt bedeline, yurt dışı çıkış harcından trafik cezalarına kadar birçok alanda güncellemeler yapılacak. Peki yeni tutarlar ne kadar olacak? 2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları belli oldu mu? İşte yeni sene için belirlenen ücretlerin detaylı listesi.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:15
2026 yılı yeniden değerleme oranı Resmî Gazete'de yayımlandı ve böylece ödenecek vergi, ceza ve harçlar netleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını paylaştı.

YDO-YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI NE DEMEK?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanunu kapsamında her yıl Ekim ayında açıklanan Yİ-ÜFE'nin son 12 aylık ortalamasına göre otomatik olarak hesaplanan bir güncelleme oranıdır.

Devletin tahsil ettiği vergi, harç ve idari para cezalarının enflasyon karşısında değerini muhafaza etmesini sağlayan bu oran, mali yükümlülüklerin yıldan yıla güncel ekonomik koşullara uyarlanması amacıyla uygulanır.

"İstisna tutarları yeniden değerleme oranında artırılacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

AA'da yer alan habere göre yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini hatırlatan Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak."

Bakan açıkladı: "Desteğimizi sürdürüyoruz"
NELER DEĞİŞECEK VE NE KADAR ARTACAK?

Yeniden Değerleme Oranı Resmî Gazete'de yayımlandı ve 2026 yılı için oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte, yeni yılda vergi, ceza ve harçların yanı sıra birçok kalemde değişiklikler yürürlüğe girecek.

Kira vergisindeki istisna, temettü geliri beyan sınırı, son 5 yıl içinde alınıp satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, yemek ücretleri fatura ve amortisman sınırları, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi önemli kalemlerde güncellemeler uygulanacak.