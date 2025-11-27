2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti! Yeni fiyat tablosu nasıl?
2026 yılında vergi ve harçlarda uygulanacak oranlar resmen duyuruldu. Yeni yılda pasaport ücretlerinden IMEI kayıt bedeline, yurt dışı çıkış harcından trafik cezalarına kadar birçok alanda güncellemeler yapılacak. Peki yeni tutarlar ne kadar olacak? 2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları belli oldu mu? İşte yeni sene için belirlenen ücretlerin detaylı listesi.
Giriş Tarihi: 27.11.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:15