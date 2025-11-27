PODCAST CANLI YAYIN

CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürüttüğü büyük ihya hamlesiyle yaraları hızla sardı. Deprem konutlarının hızla yükselmesi sebebiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük miktarda yapılmasını bir başarı hikâyesi olarak görüyorum" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir

Türkiye son dönemde yaşanan depremlerin yaralarını hızla sardı. Özellikle 6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir ihya çalışması başladı.

Geçtiğimiz hafta bölgedeki 350 bininci konutun anahtarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından teslim edildi.

Deprem bölgesinde konutlar yükselmeye devam ediyor (Hatay, İHA)Deprem bölgesinde konutlar yükselmeye devam ediyor (Hatay, İHA)

CHP'LİLER BİLE İNKAR EDEMİYOR
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü komisyonda söz alarak deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları için teşekkür etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyona katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sunum yaptı (Fotoğraf: AA)TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyona katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sunum yaptı (Fotoğraf: AA)

Bakan Kurum'u tebrik eden Erol, siyaset üstü bir açıklama yapacağını belirterek şunları söyledi:

"Ben 2020 depremini yaşamış ve deprem sonrası bütün sürecin tamamlandığı bütün süreci yakından takip eden bir ilin milletvekiliyim. Biz 2020 yılında Elazığ'da bir deprem yaşadık. 2020 yılında yaşanan deprem sonrası gelişen süreç içerisinde önce itiraz ettiğimiz ama süreç içerisinde gördüğümüz zaman da aslında itirazlarımızın da çok da haklı olmadığı yaşanmışlık süresinde yapılan planlamaların doğru olduğunu gördük. Bunlarla ilgili birkaç tane örnek vereyim.

Mesela rezerv alanları yeni TOKİ konutları şehrin dış bölgesine yapılmıştır. Biz o zaman tepki vermiştik. 'Niye şehrin dışına deprem konutlarını yapıyorsunuz', 'işte şehrin büyüklüğü bozulacak, mali kültürü bozulacak' diye eleştiriler getirmiştik. Ama 2023 depreminde gördük ki Malatya depreminde gördük ki aslında yeni yerleşim alanlarını ayağa kaldırmaktan ziyade daha doğrusu mevcut yerleşim alanlarını ayağa kaldırmaktan ziyade yeni yerleşim bölgelerinde TOKİ konutlarının yapılarak kentte nüfus yoğunluğunun dağıtılmasının bir deprem anında yaşanan risklerini düşürmesi için doğru bir karar olduğunu gördük. Ve bu anlamda da bu karardan dolayı da yetkili arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ilettik."

"DEPDEM KONUTLARINI BİR BAŞARI HİKAYESİ"
Şimdi düşünün ki Türkiye'de on bir ilde deprem olmuş. On binlerce insan can kaybı var. Yüz binlerce bina enkaza dönüşmüş. Orada yalnızca depremin boyutunu değerlendirirken yalnızca müdahale anlamında değil. Aynı anda kaos yaşanıyor. Aynı anda kriz yaşanıyor. Aynı anda acı yaşanıyor. Aynı anda panik yaşanıyor. Aynı anda umutsuzluk yaşanıyor. Bunları planlamak için bunların hepsini planlamak çok kolay işler değil. Biz bunları yaşadığımız için bunları anlatıyorum. Değerli milletvekilleri doğru gördüğüm her şeyi söylerim, eksiklikleri de açık yüreklilikle tarif ederim. Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarını bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum"

350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: Biz lafla değil eserle konuşuyoruz350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: Biz lafla değil eserle konuşuyoruz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan ilk ziyaret Türkiye'ye!
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
İdefix
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Komisyon rapor hazırlayacak sonra adımlar atılacak | 11. Yargı Paketi mesajı
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi" | CIA bağlantısı ortaya çıktı
Arşivler 1967'ye açıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye ilk Papa ziyaretini paylaştı
Atv Müge Anlı canlı yayın 27 Kasım 2025 | Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü, son durum ne?
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Trump'tan Japonya'ya acil telefon: "Kışkırtma" dedi: Takaiçi'nin Tayvan çıkışından sonra kriz
Son dakika! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Son dakika! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
Meteoroloji'den 13 ile kar alarmı: Yeni yağış sistemi geliyor! -9 dereceye kadar...
Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...
11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti