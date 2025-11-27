CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir

"DEPDEM KONUTLARINI BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Şimdi düşünün ki Türkiye'de on bir ilde deprem olmuş. On binlerce insan can kaybı var. Yüz binlerce bina enkaza dönüşmüş. Orada yalnızca depremin boyutunu değerlendirirken yalnızca müdahale anlamında değil. Aynı anda kaos yaşanıyor. Aynı anda kriz yaşanıyor. Aynı anda acı yaşanıyor. Aynı anda panik yaşanıyor. Aynı anda umutsuzluk yaşanıyor. Bunları planlamak için bunların hepsini planlamak çok kolay işler değil. Biz bunları yaşadığımız için bunları anlatıyorum. Değerli milletvekilleri doğru gördüğüm her şeyi söylerim, eksiklikleri de açık yüreklilikle tarif ederim. Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarını bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum"

