Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu

CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun üstüne beton dökmeye çalıştığını belirterek, CHP'nin geçmişte de benzer yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Özel, "Bugünkünü kanıt sayarsanız, o dönem de kanıt sayılabilecek iddialar vardı." diyerek Kılıçdaroğlu dönemini işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun Terörsüz Türkiye üzerinden CHP'ye yönelttiği eleştirilere de yanıt veren Özel şu iddialarda bulundu:

"Tabii son açıklama parti tabanında ve CHP'ye umut bağlayanlarda ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz. CHP; çözüm süreci noktasında komisyon fikrinin sahibi, 29 maddelik bir demokratikleşme paketini masaya koydu. Kendisine yapılan bütün saldırılara rağmen, masadan kalkma yönündeki talepleri göğüsledi. İmralı'ya gitme noktasında da tavrını belirlemişken, bu tavrın eleştirilmesi ve partinin tarihini, vicdanını ve siyasi pozisyonunu ortak akılla belirlemişken buna çok kestirmeden bir tepki gösterilmesi partiyi çok üzdü."

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını, "siyasi ve darbe" diyerek perdelemeye çalışan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "iddianame ortada" sözlerini, "Siyasallaşmış bir yargının yazdığı ve hiçbir somut delile dayandıramadığı bir iddianamenin kıymetlendirilmesi zaten kabul edilemez." ifadeleriyle eleştirdi.

YOLSUZLUK İTİRAFI: BUNLAR KANITSA ÖNCEDEN DAHA KANIT SAYILABİLECEK İDDİALAR OLDU

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP geçmişte de benzer şeyler yaşadı, belediye başkanlarına saldırılar oldu, benzer iddialar oldu. Bugünkünü kanıt sayarsanız, kanıt sayılabilecek iddialar oldu. O gün yapmadığımızı, bugün 15.5 milyon kişinin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu'na yapacak; onu yalnızlaştıracak, kendi deyimiyle 'üzerine beton dökecek' bir işin içinde CHP olmaz. Halkın yüzde 65'i iddianamenin siyasi olduğunu düşünüyor. CHP tabanının yüzde 95'i bunu siyasi görüyor. Bu şartlar altında iktidar ve onun yargı kolları başkanı olarak nitelendirdiğim kişi çaresiz. Burada iddianameyi kıymetlendirmenin bir anlamı yok. Mazur görülebilecek bir tarafı yok. Görülmemiş bir dava üzerinden arkadaşlarımızı kamuoyu önünde tartışmanın anlamı yok."

Özel sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu 28-30 Kasım'da düzenlenecek kurultaya davet edeceğini belirtti.