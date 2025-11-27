Müge Anlı canlı yayın 27 Kasım 2025 | Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü, son durum ne?

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 08:43

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından "Anne ve oğlu öldürüldü mü?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. ATV'nin fenomen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" işlenen olayla birlikte yine milyonların dikkatini üzerine çekerken, ekip hem kayıp vakalarını hem de şüpheli olayları titizlikle araştırmayı sürdürüyor.

(Kaynak: Atv)

MÜGE ANLI'DA YAŞANAN SON GELİŞMELER

Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı ile oğlunun şüpheli şekilde yaşamını yitirmesi sonrası sergilediği kayıtsız tavır, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık da bu duruma tepki göstererek duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını güçlükle tutan Çalık, "Bayram, eğer bir şey biliyorsan ortaya çıkar. Eşine üzülmedin, bari çocuğuna üzül. İnşallah bu olaylarda senin bir payın yoktur" diyerek sitemde bulundu.

Programa başvuran tanıklar, Huriye Helvacı'nın eşi tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürerken, Bayram Helvacı iddiaların kazara yaşanan bir olaydan ibaret olduğunu savundu. Huriye Helvacı'yı kolu kırık halde gördüklerini belirten Hülya ve Mehmet Kayacı çifti, ifadelerinde Bayram Helvacı'nın gerçeği söylemediğini iddia etti. Hülya Kayacı, Huriye'nin sık sık eşinin şiddetine uğradığını dile getirdi.