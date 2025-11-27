PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ukrayna’ya asker gönderileceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Aktürk, herhangi bir katkı kararının ancak Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlandıktan sonra ve kurulacak uluslararası misyonun görev tanımı ile kapsamı netleştirildiğinde gündeme alınabileceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, bakanlıkta bulunan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda gerçekleştirildi. Basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin gelişmeleri aktardı.

MSB’den haftalık basın toplantısı

PKK'LI 3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'ye yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir haftada gerçekleşen faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunan Tuğamiral Zeki Aktürk, "3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 725 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 423) kilometreye ulaşmıştır. Hudutlarımızda ise; Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 205 şahıs yakalanmış, 428 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 999, engellenen kişi sayısı da 59 bin 458 olmuştur" açıklamasında bulundu.

TSK'NIN İMKAN VE KABİLİYETLERİ YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERLE ARTIRILIYOR

Yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tuğamiral Zeki Aktürk şöyle devam etti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda 17 Kişilik Karinalı Bot muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır. ASFAT Anonim Şirketimizin ana yükleniciliğinde yürütülen; '8x8 T-155 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Panter Obüs Projesi' kapsamında prototip kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri başarıyla tamamlanan ilk sistem Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz tarafından retrofit işlemleri tamamlanan 9'uncu A400M uçağımız ise 21 Kasım'da Hava Kuvvetlerimize teslim edilmiştir.

1-4 Aralık tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek EDEX-2025 Fuarı'na İstanbul Tersanesi Komutanımız ve beraberindeki heyet tarafından katılım sağlanacaktır. Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçları doğrultusunda, Savunma Sanayi Başkanlığımız ile Baykar Şirketi arasında imzalanan sözleşme kapsamında Bayraktar TB3 SİHA ve alt sistemlerine ilişkin; İniş/kalkış testleri, Albatros-S KİDA ile müşterek harekât ve güdümlü mermi atış provalarının 1-3 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanmaktadır. Son olarak 'TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi' kapsamında birinci geminin ilk blok inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başlanmıştır. Gemimiz, çelik kubbenin de bir parçası olarak en kısa sürede inşa edilecek ve hava savunma yeteneklerimize önemli katkılar sağlayacaktır."

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün basın bilgilendirme toplantısı sonrasında Millî Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KKTC'NİN HAKLARININ YOK SAYILDIĞI HİÇBİR ANLAŞMAYI KABUL EDEMEYİZ"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lübnan arasında imzalanan deniz yetki anlaşması ile alakalı açıklama yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnan'lı muhataplarımıza denizcilik alanında iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz

UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERME İDDİALARINA YANIT

Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği yönündeki iddialara ilişkin de bilgilendirme yapılarak şu ifadelere yer verildi:

Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır

"KARGO UÇAĞI KAZASINDA ŞEHİTLERİMİZİN ADINI AÇIKLAYAN EMEKLİ ASKERLERİN ORDU EVLERİNE GİRİŞİ YASAKLANDI"

Bazı emekli askerlerin ordu evlerine girişlerinin yasaklanmasının sebebine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakanlık tarafından şu ifadelere yer verildi:

"11 Kasım 2025 tarihinde C-130 askeri kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızın kimlik bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığının resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu daha önce açıklamıştık. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır."

Bakan Güler'den C130 uçağı açıklaması: "3 kademeli bakımdan geçer"

