ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, evlilik teklifini kabul ettiği Alex Rodriguez'in kendisini aldattığı iddiasına kulak tıkadı. Lopez, iddiaya aşk paylaşımlarıyla yanıt verdi.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, evlilik teklifini kabul ettiği Alex Rodriguez'in kendisini aldattığı iddiasına kulak tıkadı. Lopez, iddiaya aşk paylaşımlarıyla yanıt verdi.
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