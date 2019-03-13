Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez, geçtiğimiz günlerde evlenme kararı aldı. Ancak bu güzel haberin ardından ünlü çift hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez, geçtiğimiz günlerde evlenme kararı aldı. Ancak bu güzel haberin ardından ünlü çift hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
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