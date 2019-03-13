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  • 13.03.2019
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ABD'li şarkıcı ve oyuncu 'in beyzbolcu sevgilisi hakkında flaş iddia!

Eski beyzbolcu , ’i eski karımla aldatıyor. Zavallı kız onun kim olduğunu bilmiyor” dedi. Mutlu çift ise bu iddiaya cevap vermedi.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez, geçtiğimiz günlerde evlenme kararı aldı. Ancak bu güzel haberin ardından ünlü çift hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

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HaberlerSaklambaç HaberleriABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez hakkında flaş iddia!
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