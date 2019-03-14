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  • 14.03.2019
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, 007 'un için spor ve diyete başladı

Elektrikli Bond
İngiliz oyuncu Daniel Craig, 007 James Bond'un için spor ve diyete başladı. Rolüne pür dikkat hazırlanan yakışıklı oyuncunun çekilecek 25. filmde Aston Martin'in ultra lüks elektrikli aracını kullanacağı açıklandı. İngiliz basını yalnızca 150 tane üretilecek aracın fiyatının ise 250 bin sterlin'e mal olacağını yazdı.

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