Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada olan Fenerbahçe, 13. haftada Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekip, zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak hem Avrupa Ligi'nde Ferencvaros hem de derbi haftası öncesinde kayıp yaşamamak amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kanarya'nın tek hedefi 3 puanla sahadan ayrılarak iddiasını sürdürebilmek ve zorlu iki maç öncesi moral bulmak.
SON MAÇINDA KAYSERİSPOR'U DEVİRDİ
Tedesco'nun öğrencileri, ligde oynadığı son maçta Kayserispor ile Kadıköy'de 3 puan mücadelesi verdi. Ev sahibi ekip rakibini 4-2 yendi. Goller Marco Asensio, Dorgeles Nene (2) ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
FENERBAHÇE İLE ÇAYKUR RİZESPOR 47. KEZ KARŞI KARŞIYA
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 47. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 46 karşılaşmada sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken 8 maç berabere tamamlandı. Karadeniz ekibi ise 7 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe bu süreçte 105 gol atarken kalesinde 45 gol gördü.
RİZE DEPLASMANINDA ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE
Sarı-lacivertliler, lig tarihinde Çaykur Rizespor deplasmanında 23 kez sahaya çıktı. Bu maçların 13'ünü kazanan Fenerbahçe, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe deplasmanda 52 gol kaydederken, ev sahibi ekip taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.
KURAL HATASIYLA HATIRLANAN MAÇ
İki takım arasında 2003-04 sezonunda Kadıköy'de oynanan karşılaşma, kural hatası nedeniyle tekrar edilmişti. Mücadelenin hakemi Ali Aydın, ikinci sarı kartı gören Gustavo Victoria'ya kırmızı kart göstermeyince TFF karşılaşmanın yeniden oynanmasına karar vermişti. İkinci maç 4-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda Rize'de aldığı 6-0'lık skorlarla elde etti. Çaykur Rizespor'un sarı-lacivertlilere karşı en farklı galibiyeti ise 2018-19 sezonunda 3-0'lık skorla geldi.
SON 15 MAÇTA BERABERLİK YOK
Taraflar arasında ligde oynanan son 15 mücadelede beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe bu maçların 14'ünü kazanırken Çaykur Rizespor bir kez galip geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 46, Rizespor ise 14 gol attı. Son beraberlik 23 Ağustos 2015'te yine Rize'de oynanan mücadelede alınmıştı.
FENERBAHÇE DERBİ ÖNCESİ KAYIP İSTEMİYOR
Fenerbahçe, saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak namağlup unvanını sürdürmek ve 14. haftadaki Galatasaray derbisine moralli girmek istiyor. Ligde son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, milli araya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girmişti.
SEṀEDO VE SZYMAŃSKI YOK, ALVAREZ BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Nelson Semedo kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin tedavisi devam ediyor. Çok yoğun bir maç temposu geçiren Edson Alvarez'in durumu ise teknik heyetin değerlendirmesine bağlı olacak.
OOSTERWOLDE KART SINIRINDA
Sarı-lacivertlilerin savunmacısı Jayden Oosterwolde mücadeleye sarı kart cezası sınırında çıkacak. Hollandalı futbolcu, sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez (Fred), Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri