Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih

RİZE DEPLASMANINDA ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertliler, lig tarihinde Çaykur Rizespor deplasmanında 23 kez sahaya çıktı. Bu maçların 13'ünü kazanan Fenerbahçe, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe deplasmanda 52 gol kaydederken, ev sahibi ekip taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.

KURAL HATASIYLA HATIRLANAN MAÇ

İki takım arasında 2003-04 sezonunda Kadıköy'de oynanan karşılaşma, kural hatası nedeniyle tekrar edilmişti. Mücadelenin hakemi Ali Aydın, ikinci sarı kartı gören Gustavo Victoria'ya kırmızı kart göstermeyince TFF karşılaşmanın yeniden oynanmasına karar vermişti. İkinci maç 4-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda Rize'de aldığı 6-0'lık skorlarla elde etti. Çaykur Rizespor'un sarı-lacivertlilere karşı en farklı galibiyeti ise 2018-19 sezonunda 3-0'lık skorla geldi.

SON 15 MAÇTA BERABERLİK YOK

Taraflar arasında ligde oynanan son 15 mücadelede beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe bu maçların 14'ünü kazanırken Çaykur Rizespor bir kez galip geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 46, Rizespor ise 14 gol attı. Son beraberlik 23 Ağustos 2015'te yine Rize'de oynanan mücadelede alınmıştı.