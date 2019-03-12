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  • 12.03.2019
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ve evleneceklerini açıkladı! Gençlik aşkı çıktı

ve evleneceklerini açıkladı. Bu arada ünlü beyzbolcunun, 23 yaşındayken seksi yıldızdan imzalı fotoğraf aldığı ortaya çıktı.

Gençlik aşkı

Şu sıralar romantik bir tatil geçiren ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez (49) ile sevgilisi Alex Rodriguez (43), önceki gün nişanlandıklarını açıkladı. İki yıllık aşkının 15 karatlık yüzükle evlenme teklifi yaptığını duyuran seksi yıldız, sosyal medyada havasını attı.

20 YIL SAKLAMIŞ...
'in ise gençlik yıllarından beri Lopez'e hayran olduğu ortaya çıktı. İngiliz basını; Rodriguez'in daha 23 yaşındayken, bir konser sonrası şarkıcı Lopez'in yanına yaklaştığını ve imzalı bir fotoğrafını aldığını yazdı. Bu fotoğrafı yıllar sonra gören Lopez'in ise çok duygulandığı ve aşkına bir kez daha vurulduğu vurgulandı.

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