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  • 09.03.2019
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ile yollarını ayırmak üzere olan çocuğunun annesine yaklaşık 116 milyon lira ödeyecek!

9 yıllık eşi ile yollarını ayırmak üzere olan , 'Her şeyi berbat ettim' diyerek hatanın kendisinde olduğunu açıklamıştı. basınına göre eski lı yıldız, boşanırken çocuğunun annesine yaklaşık 116 milyon lira ödeyecek!

Hatanın bedeli 19 milyon euro

Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Wesley Sneijder, yeşil sahadaki başarısını evlilik hayatında gösteremedi. Büyük aşkı Yolanthe Cabau ile 9 yıllık evliliği bitmek üzere olan lı yıldız, "Her şeyi ben berbat ettim. Hem de birkaç kere" açıklaması yaparak boşanma kararında tüm suçun da kendisinde olduğunu itiraf etmişti. Tasarımcılık ve oyunculuk yapan Cabau ise bu süre zarfında tek kelime etmedi. Ancak çiftin çok popüler olduğu Hollanda basınına göre; Wesley Snejider ile arasındaki boşanma protokolü tamamlandı.

EVLER DE YENGEDE KALACAK
Son takımı ekibi Al-Gharafa SC'ya transfer olurken 5 milyon euro alan yıldız futbolcu, Yolanthe Cabau'ya boşanırken 19 milyon euro yani yaklaşık 116 milyon lira ödeyecek. , oğlu Xess Xava'nın da annesi olan eşine İbiza'daki lüks villa ile Hollanda'daki evlerinin de tapusunu verecek. Wesley Sneijder'in boşanmadan önce evliliğini kurtarmaya çalıştığı ancak güzel yengenin ayrılmakta kararlı olduğu da Hollanda basınının iddiaları arasında.
Sneijder, Galatasaray'da oynadığı dönemde güzel yenge de en az yıldız futbolcu kadar sevgi seli kazanmıştı.

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