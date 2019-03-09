Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Wesley Sneijder, yeşil sahadaki başarısını evlilik hayatında gösteremedi. Büyük aşkı Yolanthe Cabau ile 9 yıllık evliliği bitmek üzere olan Hollandalı yıldız, "Her şeyi ben berbat ettim. Hem de birkaç kere" açıklaması yaparak boşanma kararında tüm suçun da kendisinde olduğunu itiraf etmişti. Tasarımcılık ve oyunculuk yapan Cabau ise bu süre zarfında tek kelime etmedi. Ancak çiftin çok popüler olduğu Hollanda basınına göre; Wesley Snejider ile Yolanthe Cabau arasındaki boşanma protokolü tamamlandı.



EVLER DE YENGEDE KALACAK

Son takımı Katar ekibi Al-Gharafa SC'ya transfer olurken 5 milyon euro alan yıldız futbolcu, Yolanthe Cabau'ya boşanırken 19 milyon euro yani yaklaşık 116 milyon lira ödeyecek. Wesley Sneijder, oğlu Xess Xava'nın da annesi olan eşine İbiza'daki lüks villa ile Hollanda'daki evlerinin de tapusunu verecek. Wesley Sneijder'in boşanmadan önce evliliğini kurtarmaya çalıştığı ancak güzel yengenin ayrılmakta kararlı olduğu da Hollanda basınının iddiaları arasında.

Sneijder, Galatasaray'da oynadığı dönemde güzel yenge de en az yıldız futbolcu kadar sevgi seli kazanmıştı.