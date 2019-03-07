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  • 07.03.2019
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'ın eski lı yıldızı ve ayrılma kararı aldı

ve Yolanthe ayrılma kararı aldı. Sosyal medyada ailesinin fotoğraflarını paylaşan ünlü futbolcu "Her şeyi ben berbat ettim" açıklamasını yaptı.

The end!

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau, 2010'da peri masallarını aratmayan bir düğünle evlendi. Ancak aşkları 9 yılda bitti. basınının iddiasına göre; bir çocukları bulunan çift, geçtiğimiz günlerde ayrılmaya karar verdi. Ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a konuşan Sneijder'in menajeri, boşanma haberlerinin doğru olduğunu söyledi. Fakat çiftin ayrılma nedenine ilişkin bilgi vermedi.

'HENÜZ AYRILMADIK'
Bazı haber siteleri de ikilinin özel hayatlarına saygı göstermediklerini ve birbirlerine ihanet ettiklerini belirtti. Hakkında çıkan haberlerden sonra 'da ailesinin fotoğrafını paylaşan 34 yaşındaki yıldız futbolcu ise şunları söyledi: "Birkaç kez berbat ettim. Ailem dinlenmeyi hak ediyor. Gizliliğimize saygı duymamınızı istiyorum. Henüz ayrılmadık."

2010 yılının Temmuz ayında 'nın Castelnuovo Berardange kentinde evlenen çiftin geçen yıl da boşanacakları iddia edilmişti.
Oyunculuk, fotomodellik, ve sunuculuk yapan , bir erkek dergisi tarafından üç kez, 'Hollanda'nın en seksi kadını' seçilmişti.

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