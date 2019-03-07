Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder ve model-sunucu eşi Yolanthe Cabau'nun boşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder ve model-sunucu eşi Yolanthe Cabau'nun boşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
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