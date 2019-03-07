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  • 07.03.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 12:38

ve boşanıyor! İşte ilk açıklama

Daha önce defalarca boşanacakları iddia edilen ve cephesinden kötü haber geldi. Çiftin boşanacakları doğrulandı. Bu açıklamanın ardından Wesley Sneijder Instagram hesabından ilk kez açıklama yaptı.

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder ve model-sunucu eşi Yolanthe Cabau'nun boşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

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