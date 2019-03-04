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  • 04.03.2019
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Türk kadınını çıkarcı olarak tanımlayan ’a ’dan tepki

Türk kadınını çıkarcı olarak tanımlayan ’a bir tepki de ’dan geldi: Pardon bu kim ya!

Oyuncu Mehmet Alakurt, önceki gün sosyal medyada "Türk kadını nedir?" başlıklı bir yazı yazdı. "Çıkarlarını elde edene kadar mükemmeli oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir" ifadelerini kullandı.

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