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  • 03.03.2019
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'un lerine dan tepki yağdı

, sürpriz bir kararla oyunculuğu bıraktı. dan Türk kadınlarına ler yağdırdı. Takipçilerine ettiği küfürlerle hatırlanan eski oyuncu tepki topladı.



Sıla ve Adanalı dizileriyle ünlenen Mehmet Akif Alakurt, kariyerinde başarıyı yakalayamadı. 2015'te sürpriz oyunculuğu bıraktı. Ancak skandal haberlerle adından söz ettirmeye başladı. Oyunculuğuya değil küfürleriyle hatırlanan Alakurt, sosyal medyada oyunculuğuyla ilgili yorumlar yapan takipçilerine küfürlü cevaplar yazdı. Tepki çeken Alakurt, son olarak Türk kadınlarını hedef aldı.

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