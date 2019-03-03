Sıla ve Adanalı dizileriyle ünlenen Mehmet Akif Alakurt, kariyerinde başarıyı yakalayamadı. 2015'te sürpriz oyunculuğu bıraktı. Ancak skandal haberlerle adından söz ettirmeye başladı. Oyunculuğuya değil küfürleriyle hatırlanan Alakurt, sosyal medyada oyunculuğuyla ilgili yorumlar yapan takipçilerine küfürlü cevaplar yazdı. Tepki çeken Alakurt, son olarak Türk kadınlarını hedef aldı.
- Saklambaç
- 03.03.2019
- Gazete
Mehmet Akif Alakurt'un hakaretlerine sosyal medyadan tepki yağdı
Mehmet Akif Alakurt, sürpriz bir kararla oyunculuğu bıraktı. Sosyal medyadan Türk kadınlarına hakaretler yağdırdı. Takipçilerine ettiği küfürlerle hatırlanan eski oyuncu tepki topladı.
Sıla ve Adanalı dizileriyle ünlenen Mehmet Akif Alakurt, kariyerinde başarıyı yakalayamadı. 2015'te sürpriz oyunculuğu bıraktı. Ancak skandal haberlerle adından söz ettirmeye başladı. Oyunculuğuya değil küfürleriyle hatırlanan Alakurt, sosyal medyada oyunculuğuyla ilgili yorumlar yapan takipçilerine küfürlü cevaplar yazdı. Tepki çeken Alakurt, son olarak Türk kadınlarını hedef aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.