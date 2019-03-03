ve Adanalı dizileriyle ünlenenkariyerinde başarıyı yakalayamadı.Ancak skandal haberlerle adından söz ettirmeye başladı. Oyunculuğuya değil küfürleriyle hatırlanan Alakurt, sosyal medyada oyunculuğuyla ilgili yorumlar yapan takipçilerineyazdı. Tepki çeken Alakurt, son olarak Türk kadınlarını hedef aldı.