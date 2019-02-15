Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş bir hayran kitlesi olan Burak Özçivit, rotasını bu kez Orta Asya'ya çevirdi. Son olarak geçtiğimiz ay gittiği Doha ve Dubai'de katıldığı etkinlikler sayesinde cebine yaklaşık 3 milyon lira koyduğu konuşulan Özçivit, dünü ise Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te geçirdi.