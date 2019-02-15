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  • 15.02.2019
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Ünlüler 'nü böyle geçirdi

Magazin ve sosyete dünyasının ünlü çiftleri, ’ı birlikte geçirdi. ise hamile eşi ile olmak yerine Özbekistan’daki bir açılışa gidip 2 milyon lirayı cebine koydu!

Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş bir hayran kitlesi olan Burak Özçivit, rotasını bu kez Orta Asya'ya çevirdi. Son olarak geçtiğimiz ay gittiği Doha ve Dubai'de katıldığı etkinlikler sayesinde cebine yaklaşık 3 milyon lira koyduğu konuşulan Özçivit, dünü ise Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te geçirdi.

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