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  • 31.01.2019
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, 'te arkadaşlarıyla eğlendi

Çalgıcıların Biricik’i

Güzel oyuncu Burcu Biricik, önceki gece 'teki Corridor adlı mekanda arkadaş grubuyla eğlencedeydi. Çıkışta Biricik'in etrafını bir anda sokak çalgıcıları sardı.

Bahşiş isteyen çalgıcılar, "Seni çekemeyen anten taksın. Güzellik kraliçemiz. Yanında Serenay Sarıkaya da kim?" gibi iltifatlar yaptı. Biricik, bu sözler karşısında utandı.

Doğan SAVAŞ

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