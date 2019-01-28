Başarısı ile Türkiye'nin yurt dışında en çok iş yapan modellerinden olan Tülin Şahin, yine gururumuz olacak. Şahin, 13 Şubat'ta Azeri modacı Rufat İsmayil'in New York Fashion Week'te gerçekleştireceği 'Affair: The Butterfly Effect' defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak.
Önceki gün Selim Akar kreatif danışmanlığında Erman İştahlı'nın objektifine defilenin ön tanıtım fotoğrafları için poz veren Tülin Şahin, şimdiden heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.
Önceki gün Selim Akar kreatif danışmanlığında Erman İştahlı'nın objektifine defilenin ön tanıtım fotoğrafları için poz veren Tülin Şahin, şimdiden heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.
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