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  • 28.01.2019
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ABD’de podyumun tozunu attıracak!

‘Yerli Cindy’ , yine gururumuz oldu. Ünlü model, ’te düzenlenecek Rufat İsmayil’in defilesinde baş manken olarak podyumun tozunu attıracak.

Şahin ABD’de uçacak
Başarısı ile 'nin yurt dışında en çok iş yapan modellerinden olan Tülin Şahin, yine gururumuz olacak. Şahin, 13 Şubat'ta Azeri modacı Rufat İsmayil'in New York Fashion Week'te gerçekleştireceği 'Affair: The Butterfly Effect' defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak.

Önceki gün Selim Akar kreatif danışmanlığında Erman İştahlı'nın objektifine defilenin ön tanıtım fotoğrafları için poz veren , şimdiden heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

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