Şu sıralar eski eşi Serkan Uçar ile oğulları Eymen'in velayeti için karşı karşıya gelen Ece Erken'den şok itiraf! Erken, 2008'de işadamı Tuncer Öztarhan ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü sunucu, sosyetik işadamından defalarca şiddet gördüğünü iddia ederek Öztarhan'dan bir yıl sonra boşandı.
- Saklambaç
- 24.01.2019
- Gazete
Ece Erken'den şok itiraf! Ece Erken, Tuncer Öztarhan’dan boşandığı için pişman olduğunu açıkladı
İşadamı Tuncer Öztarhan’dan 2009’da şiddet gördüğünü söyleyip boşanan Ece Erken, önceki gün gaf yaptı! Erken, şimdilerde evli ve iki çocuklu olan eski eşinden boşandığı için pişman olduğunu açıkladı.
Şu sıralar eski eşi Serkan Uçar ile oğulları Eymen'in velayeti için karşı karşıya gelen Ece Erken'den şok itiraf! Erken, 2008'de işadamı Tuncer Öztarhan ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü sunucu, sosyetik işadamından defalarca şiddet gördüğünü iddia ederek Öztarhan'dan bir yıl sonra boşandı.
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