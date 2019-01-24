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  • 24.01.2019
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'den şok itiraf! Ece Erken, ’dan boşandığı için pişman olduğunu açıkladı

İşadamı ’dan 2009’da şiddet gördüğünü söyleyip boşanan , önceki gün gaf yaptı! Erken, şimdilerde evli ve iki çocuklu olan eski eşinden boşandığı için pişman olduğunu açıkladı.



Şu sıralar eski eşi Serkan Uçar ile oğulları Eymen'in velayeti için karşı karşıya gelen Ece Erken'den şok itiraf! Erken, 2008'de işadamı Tuncer Öztarhan ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü sunucu, sosyetik işadamından defalarca şiddet gördüğünü iddia ederek Öztarhan'dan bir yıl sonra boşandı.

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