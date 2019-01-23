Mustafa Karadeniz, yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 'Çınar' filmiyle birçok ödül kazandı. Karadeniz, şimdi de yeni bir film için hazırlıklara başladı. İngiliz filmi çekmeyi planlayan başarılı sinemacı, Sibel Kekilli ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nı alan İngiliz oyuncu Helen Mirren'e teklif yolladı.
- Saklambaç
- 23.01.2019
- Gazete
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