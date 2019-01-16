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  • 16.01.2019
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tatilden döndü soluğu aşçılık kursunda aldı

Dağdan mutfağa
Son dönemde cemiyet hayatında moda olan 'aşçılık' sevdasına Aslışah Alkoçlar da katıldı. Önceki gün Altuğ Leblebici ile çıktığı Finlandiya tatilinden dönen sosyetik güzel, soluğu aşçılık kursunda aldı.



Babası turizmci olan , "Babasının otellerinin mutfaklarıyla ilgilenmeyi planlıyor" yorumu yaptırdı.



Alkoçlar, sevgilisi ile Finlandiya'da tatile çıkmıştı.

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