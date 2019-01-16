Son dönemde cemiyet hayatında moda olan 'aşçılık' sevdasına Aslışah Alkoçlar da katıldı. Önceki gün Altuğ Leblebici ile çıktığı Finlandiya tatilinden dönen sosyetik güzel, soluğu aşçılık kursunda aldı.
Babası turizmci olan Aslışah Alkoçlar, "Babasının otellerinin mutfaklarıyla ilgilenmeyi planlıyor" yorumu yaptırdı.
Alkoçlar, sevgilisi Altuğ Leblebici ile Finlandiya'da tatile çıkmıştı.
Babası turizmci olan Aslışah Alkoçlar, "Babasının otellerinin mutfaklarıyla ilgilenmeyi planlıyor" yorumu yaptırdı.
Alkoçlar, sevgilisi Altuğ Leblebici ile Finlandiya'da tatile çıkmıştı.
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