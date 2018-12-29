Deniz Akkaya, önceki günkü nostaljik paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. 41 yaşındaki eski manken, 20 yıl önceki fotoğrafını "Güzelim kaşlarıma o ara zulmetmişim" notuyla yayınladı.
Estetiksiz halini gözler önüne sererek özgüvenini konuşturan Akkaya'nın bazı takipçileri, "Keşke kaşlarına değil de estetiksiz burnuna da değinseydin" yorumları yaptı.
1998
2018
Estetiksiz halini gözler önüne sererek özgüvenini konuşturan Akkaya'nın bazı takipçileri, "Keşke kaşlarına değil de estetiksiz burnuna da değinseydin" yorumları yaptı.
1998
2018
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