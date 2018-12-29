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  • 29.12.2018
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Burun farkıyla bir başka

Burun farkıyla bir başka Deniz
Deniz Akkaya, önceki günkü nostaljik paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. 41 yaşındaki eski manken, 20 yıl önceki fotoğrafını "Güzelim kaşlarıma o ara zulmetmişim" notuyla yayınladı.
Estetiksiz halini gözler önüne sererek özgüvenini konuşturan Akkaya'nın bazı takipçileri, "Keşke kaşlarına değil de estetiksiz burnuna da değinseydin" yorumları yaptı.



1998



2018

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