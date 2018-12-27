Miss Universe'de ülkemizi temsil eden Tara de Vries, Tayland'dan döner dönmez gezmelere başladı. Genç kız, önceki akşam bir partideydi.
Tara'ya annesi Özlem Kaymaz eşlik etti. 1992 Türkiye eski güzeli Kaymaz ile kızı, şıklıklarıyla davetin ilgi odağı oldu.
Tara'ya annesi Özlem Kaymaz eşlik etti. 1992 Türkiye eski güzeli Kaymaz ile kızı, şıklıklarıyla davetin ilgi odağı oldu.
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