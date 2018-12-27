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  • 27.12.2018
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de Vries, Tayland'dan döner dönmez gezmelere başladı

Ana-kız şıklığı
Miss Universe'de ülkemizi temsil eden de Vries, Tayland'dan döner dönmez gezmelere başladı. Genç kız, önceki akşam bir partideydi.

Tara'ya annesi Özlem Kaymaz eşlik etti. 1992 eski güzeli Kaymaz ile kızı, şıklıklarıyla davetin ilgi odağı oldu.

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