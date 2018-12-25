Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert'ten olan 12 yaşındaki oğlu Ateş'in geleceği için rotasını yurt dışına çevirdi. Önceki gün Metroport AVM'deki bir etkinliğe katılan Sert, "2019 için dileğim şimdiden kabul oldu" deyip ekledi:
"Ateş , Londra'da sınırlı sayıda öğrenci kabul eden ve çok saygın bir eğitim kurumunun sınavına girdi. Hem de çok yüksek bir puan aldı. İki yıl içinde Londra yolcusuyuz. Bir anne olarak hem çok mutluyum hem de çok gurur duydum."
"Ateş , Londra'da sınırlı sayıda öğrenci kabul eden ve çok saygın bir eğitim kurumunun sınavına girdi. Hem de çok yüksek bir puan aldı. İki yıl içinde Londra yolcusuyuz. Bir anne olarak hem çok mutluyum hem de çok gurur duydum."
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