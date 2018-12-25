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  • 25.12.2018
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Ivana Sert'in oğlu 'in rotası yurtdışı!

Londra yolcusu
Ivana Sert, eski eşi 'ten olan 12 yaşındaki oğlu 'in geleceği için rotasını yurt dışına çevirdi. Önceki gün Metroport AVM'deki bir etkinliğe katılan Sert, "2019 için dileğim şimdiden kabul oldu" deyip ekledi:

"Ateş , 'da sınırlı sayıda öğrenci kabul eden ve çok saygın bir eğitim kurumunun sınavına girdi. Hem de çok yüksek bir puan aldı. İki yıl içinde Londra yolcusuyuz. Bir anne olarak hem çok mutluyum hem de çok gurur duydum."

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