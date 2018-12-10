Berlin fokur fokur

Moda çekimi için Almanya'da olan Deniz Akkaya, önceki gün çıktığı alışverişte hayal kırıklığı yaşadı. Eski manken, Porsche Design'ın tasarladığı nargileyi görünce şaştı kaldı. Akkaya, Porsche Design marka, 1550 euro'luk (9 bin 300 lira) nargileyi "Sözün bittiği an! Markanın gözümde bittiği an" notuyla paylaştı. Akkaya, sağlığa zararlı olan ve Berlin'de kapışılan nargilenin ünlü marka tarafından tasarlanmasını da eleştirdi.
'EFE'YE İYİ Kİ AŞIK OLMUŞUM'
Akkaya, dün eski aşkı Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe'nin 9. yaşı şerefine de duygusal bir paylaşım yaptı. Akkaya, kızlarının doğum gününü kutlayan Önbilgin'in paylaşımını "O zaman çok aşıktım. İyi ki aşık olmuşum ve kızımız doğmuş" notuyla yayınladı.
'EFE'YE İYİ Kİ AŞIK OLMUŞUM'
Akkaya, dün eski aşkı Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe'nin 9. yaşı şerefine de duygusal bir paylaşım yaptı. Akkaya, kızlarının doğum gününü kutlayan Önbilgin'in paylaşımını "O zaman çok aşıktım. İyi ki aşık olmuşum ve kızımız doğmuş" notuyla yayınladı.
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