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  • 09.12.2018
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Tek pasta çift kutlama

Tek pasta çift kutlama
Oyuncu Aslı Tandoğan, aynı gün doğan oğlu Atlas ile eşi Cahit Tan Yeşilada'nın yeni yaşları için önceki gün evinde kutlama yaptı. Tandoğan, 4 yaşına basan oğlu ile 38 yaşına giren eşi için tek pasta aldı. Babaoğul, pastadaki mumları üflerken; Tandoğan da ikiliyi geçen ay dünyaya getirdiği sevimli kızıyla hayranlıkla izledi.

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