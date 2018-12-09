Tek pasta çift kutlama

Oyuncu Aslı Tandoğan, aynı gün doğan oğlu Atlas ile eşi Cahit Tan Yeşilada'nın yeni yaşları için önceki gün evinde kutlama yaptı. Tandoğan, 4 yaşına basan oğlu ile 38 yaşına giren eşi için tek pasta aldı. Babaoğul, pastadaki mumları üflerken; Tandoğan da ikiliyi geçen ay dünyaya getirdiği sevimli kızıyla hayranlıkla izledi.
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