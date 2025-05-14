Bergüzar Koreli 42 yaşında 38 bedene döndüren eliminasyon diyeti! 8 ayda 25 kilo verdi

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. çocuğunun doğumunun ardından geçirdiği değişimle gündemden düşmüyor. Hem ekranlara dönüşüyle hem de verdiği kilolarla konuşulan güzel oyuncu, 8 ayda tam 25 kilo vererek hayranlarını şaşkına çevirdi. Korel'in sağlıklı zayıflama süreci ve bu süreçteki uygulamaları ise sosyal medyada merak konusu oldu.
🔹 8 AYDA 25 KİLO GİTTİ, YENİ PROJE İÇİN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ GELDİ
Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile olan evliliğinden üç çocuk sahibi olmuştu. Üçüncü doğumun ardından kilo veren Korel, yeni projeler için imajını da yeniledi. Sarıya boyattığı saçları ve fit vücuduyla dikkat çeken oyuncu, sosyal medya takipçileri tarafından adeta ilham kaynağı haline geldi.
Kilo verme sürecinde herhangi bir ameliyat geçirmeyen Korel'in, yaz boyunca her gün 2 saat yürüyüş yaptığı ve 1 saat yüzdüğü ortaya çıktı. Bu fiziksel aktivitelerin yanı sıra düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları da formuna kavuşmasında büyük rol oynadı.
🔹 "BEDENİMİ BEN YÖNETİYORUM"
Bergüzar Korel, daha önce yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam, nasıl mutlu hissedeceksem... Benim yönetimimde ve kontrolümde, hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kg ile vedalaşmaya karar verdim."
Bu açıklaması, oyuncunun psikolojik olarak da hazır bir zayıflama süreci yürüttüğünü gözler önüne serdi.
🔹 ALKALİ SU TAKVİYESİ: EVİNE CİHAZ BİLE TAKTIRDI
Bergüzar Korel, geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda sabahları alkali su içerek güne başladığını ifade etmişti. Oyuncunun bu alışkanlığını sürdürdüğü, hatta evine alkali su cihazı taktırdığı iddia edildi. Korel'e göre, bu su vücudu arındırmakla kalmıyor, metabolizmayı da destekliyor.
Alkali diyette sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar ön planda tutuluyor. Şeker, işlenmiş gıdalar ve asidik yiyeceklerden uzak duruluyor. Evde alkali su hazırlamak isteyenler için ise pratik bir yöntem var: Bir litre suya birkaç damla limon suyu ya da bir çay kaşığı karbonat eklemek yeterli oluyor.
🔹 ELİMİNASYON DİYETİ: ŞEKER, SÜT VE GLÜTENE ELVEDA
19 Şubat 2025 tarihinde yaptığı paylaşımlarda Bergüzar Korel, tam bir aydır süt ürünleri, şeker ve glüteni hayatından çıkardığını açıkladı. Kahvaltı tabağının görselini paylaşarak şu cümleleri kurdu:
"Bugün tam bir ay oldu hayatımdan süt ürünlerini, şekeri ve glüteni çıkaralı. Sevdiğim tüm lezzetleri alternatif tariflerle yapıyorum."
Bu açıklama, Korel'in eliminasyon diyeti uyguladığını gözler önüne serdi. Ayrıca kendine sabahları yağdan zengin, renkli tabaklar hazırladığını da belirtti. Korel, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda şunları söyledi:
"Soldaki fotoğraf 3. bölüm. Özellikle geceleri o ağlama sahnelerinden sonra bolca çikolata ve sürekli dışarıdan yemek yediğim gecelerden. Yukarıdaki ise 1 aylık eliminasyon sonucu. Başlamak çok zordu, belki zorlanan birilerine dokunur bu paylaşım."
🥑 Avokado dilimleri
🍳 Zeytinyağında pişmiş 2 haşlanmış yumurta
🍅 Salatalık + domates + roka + zeytin
🥜 1 avuç çiğ badem
🍋 1 bardak ılık limonlu alkali su
🍌 1 adet muz veya hurma
🥥 Hindistan cevizi sütüyle yapılmış şekersiz smoothie
🌰 Birkaç parça çiğ ceviz
🥦 Buharda pişmiş sebzeler (karnabahar, brokoli, ıspanak)
🍠 Fırında tatlı patates
🫒 Zeytinyağı ve limonla marine edilmiş salata
🍵 Rezene ya da papatya çayı
🥒 Salatalık dilimleri + limon
🌰 1 avuç çiğ fındık
🚫 DİKKAT:
❌ Glüten içeren tüm unlu mamuller (beyaz ekmek, makarna, börek vb.) çıkarılır
❌ Süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir, süt) tüketilmez
❌ Şeker, bal, reçel gibi tatlandırıcılar diyetten tamamen çıkarılır
✅ Bol su (özellikle alkali su) tüketimi desteklenir
✅ İşlenmiş gıdalardan uzak durulur