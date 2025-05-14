Bergüzar Koreli 42 yaşında 38 bedene döndüren eliminasyon diyeti! 8 ayda 25 kilo verdi

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. çocuğunun doğumunun ardından geçirdiği değişimle gündemden düşmüyor. Hem ekranlara dönüşüyle hem de verdiği kilolarla konuşulan güzel oyuncu, 8 ayda tam 25 kilo vererek hayranlarını şaşkına çevirdi. Korel'in sağlıklı zayıflama süreci ve bu süreçteki uygulamaları ise sosyal medyada merak konusu oldu.

🔹 8 AYDA 25 KİLO GİTTİ, YENİ PROJE İÇİN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ GELDİ Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile olan evliliğinden üç çocuk sahibi olmuştu. Üçüncü doğumun ardından kilo veren Korel, yeni projeler için imajını da yeniledi. Sarıya boyattığı saçları ve fit vücuduyla dikkat çeken oyuncu, sosyal medya takipçileri tarafından adeta ilham kaynağı haline geldi.

Kilo verme sürecinde herhangi bir ameliyat geçirmeyen Korel'in, yaz boyunca her gün 2 saat yürüyüş yaptığı ve 1 saat yüzdüğü ortaya çıktı. Bu fiziksel aktivitelerin yanı sıra düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları da formuna kavuşmasında büyük rol oynadı.

🔹 "BEDENİMİ BEN YÖNETİYORUM" Bergüzar Korel, daha önce yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam, nasıl mutlu hissedeceksem... Benim yönetimimde ve kontrolümde, hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kg ile vedalaşmaya karar verdim." Bu açıklaması, oyuncunun psikolojik olarak da hazır bir zayıflama süreci yürüttüğünü gözler önüne serdi.