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“Adımı unutturacağım” diyen Yusuf Güney’den yeni açıklama: Evren bana mesaj gönderdi!

Son dönemde uzaylılar, astral seyahat gibi konularla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Yusuf Güney, “Kaybolacağım ben ortadan, adımı unutturacağım” sözleriyle dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcıdan yeni açıklamalar geldi. Güney, “Evren bana mesaj gönderdi” deyip yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:41
Adımı unutturacağım diyen Yusuf Güney’den yeni açıklama: Evren bana mesaj gönderdi!

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Astral seyahat ve uzaylılarla yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Her sözü olay olan şarkıcı, katıldığı bir programda dikkat çeken bir ifade kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Güney, yeni programında, "Ortalıktan kaybolacaktım, kendimi unutturacaktım. Evren, bana mesaj gönderdi. 'Otur yerine kaybolma' dedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"ORTADAN KAYBOLACAĞIM"

Güney, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Kaybolacağım ben ortadan, adımı unutturacağım. Hiç kimse bilmeyecek nerede olduğumu. Ama unutturmadan önce bir şey gösterip öyle gideceğim"

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