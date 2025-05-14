“Adımı unutturacağım” diyen Yusuf Güney’den yeni açıklama: Evren bana mesaj gönderdi!

Astral seyahat ve uzaylılarla yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
Astral seyahat ve uzaylılarla yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
Her sözü olay olan şarkıcı, katıldığı bir programda dikkat çeken bir ifade kullandı.
Güney, yeni programında, "Ortalıktan kaybolacaktım, kendimi unutturacaktım. Evren, bana mesaj gönderdi. 'Otur yerine kaybolma' dedi" şeklinde konuştu.
"ORTADAN KAYBOLACAĞIM"
Güney, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Kaybolacağım ben ortadan, adımı unutturacağım. Hiç kimse bilmeyecek nerede olduğumu. Ama unutturmadan önce bir şey gösterip öyle gideceğim"