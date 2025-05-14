“Adımı unutturacağım” diyen Yusuf Güney’den yeni açıklama: Evren bana mesaj gönderdi!

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"ORTADAN KAYBOLACAĞIM"

Güney, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Kaybolacağım ben ortadan, adımı unutturacağım. Hiç kimse bilmeyecek nerede olduğumu. Ama unutturmadan önce bir şey gösterip öyle gideceğim"