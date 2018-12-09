Spor eğitmeni Çalkan Algün ile 1.5 yıllık evliliğini geçtiğimiz hafta sonlandıran Merve Sevi, bir takipçisinin sosyal medya üzerinden yemek teklifi yapması üzerine çileden çıktı... Oyuncu, kendisine yemeğe götürmek isteyen takipçisini Instagram'ın hikaye bölümde paylaştı. Merve Sevi, yemek teklifine "Yok artık gerçekten deşifre edeceğim. Sen kimsin ya yemeğe çağırıyor beni. Hasta mısınız oğlum siz, manyak mısınız? Ne sanıyorsunuz kadınları siz?" diyerek sert çıktı.
Altı ay önce araları açılan ve Instagram'da birbirlerini silen çiftin evliliği fazla Dış Tasarım ve İç Tasarım uzun sürmemişti.
Altı ay önce araları açılan ve Instagram'da birbirlerini silen çiftin evliliği fazla Dış Tasarım ve İç Tasarım uzun sürmemişti.
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