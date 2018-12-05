Neşeli buluşma

Eski Milli futbolcular ve magazin dünyasının ünlü isimleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde halı sahada karşı karşıya geldi. Engelsiz Yaşam Vakfı'nın organize ettiği etkinlikte, sahaya çıkan ünlüler ve eski milli futbolcular, engelli gençlerden oluşan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu ile bir araya geldi.
Ünlüler takımında Doğukan Manço, Ceyhun Fersoy, Çağlayan Topaloğlu, Ruhi Sarı gibi isimler yer alırken, eski Milliler'den ise Emre Aşık, Semih Şentürk gibi sporcular forma giydi. Maçtan sonra perküsyon grubuyla davul çalan Doğukan Manço ve Çağlayan Topaloğlu, renkli görüntüler oluşturdu.
Ünlüler takımında Doğukan Manço, Ceyhun Fersoy, Çağlayan Topaloğlu, Ruhi Sarı gibi isimler yer alırken, eski Milliler'den ise Emre Aşık, Semih Şentürk gibi sporcular forma giydi. Maçtan sonra perküsyon grubuyla davul çalan Doğukan Manço ve Çağlayan Topaloğlu, renkli görüntüler oluşturdu.
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