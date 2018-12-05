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  • 05.12.2018
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gibi ikram

Miss gibi ikram
Taylan'da yapılacak Miss Universe Güzellik Yarışması için şimdilerde Bangkok'ta olan Tara De Vries, ülkemizin kültür elçiliğine soyundu. 17 Aralık'taki yarışmada 'yi temsil edecek olan , tüm dünya çapından gelen güzellere önceki gün kendi elleriyle yaptığı Türk Kahvesi'nden ikram etti.

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