Miss gibi ikram

Taylan'da yapılacak Miss Universe Güzellik Yarışması için şimdilerde Bangkok'ta olan Tara De Vries, ülkemizin kültür elçiliğine soyundu. 17 Aralık'taki yarışmada Türkiye'yi temsil edecek olan Tara, tüm dünya çapından gelen güzellere önceki gün kendi elleriyle yaptığı Türk Kahvesi'nden ikram etti.
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