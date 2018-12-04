Lüks kıroluktur

Her sözüyle olay olan Aleyna Tilki, kural bozmadı. "İyi imkanlara kavuştuğumda gördüm ki aradığım şey lüks değilmiş. Çünkü lüks beraberinde kıroluk da getiriyor" diyen 18 yaşındaki popçu ekledi: "Her şeyimi kaybetsem etkilenmem. İstediğim şeyi yapabilmek için metrobüs gişesinde bile uyuyabilirim."

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