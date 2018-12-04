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  • 04.12.2018
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kıroluktur

Lüks kıroluktur
Her sözüyle olay olan Aleyna Tilki, kural bozmadı. "İyi imkanlara kavuştuğumda gördüm ki aradığım şey lüks değilmiş. Çünkü lüks beraberinde kıroluk da getiriyor" diyen 18 yaşındaki popçu ekledi: "Her şeyimi kaybetsem etkilenmem. İstediğim şeyi yapabilmek için metrobüs gişesinde bile uyuyabilirim."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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