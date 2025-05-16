Ajax zirvede şoku yaşadı

Hollanda Eredivisie'de puan farkını açan Ajax üst üste kayıplarla 10 puanı rakiplerini dağıttı ve son haftaya PSV'nin gerisinde giriyor. PSV, 4 hafta önce 9 puan gerisinde olduğu Ajax'ın önüne geçerek son haftaya şampiyonluk yolunda avantajlı girdi. Ligin son haftasında PSV, Rotterdam deplasmanına konuk olacakken Ajax ise evinde Twente ile karşılaşacak.



3. LİG YÜKSELME PLAY-OFF 3.TUR

Maraş İstiklal- Sebat Gençlik: 2-0, Muş Spor-Karşıyaka: 0-0, Mazdağı Fosfat- Balıkesirspor: 0-1, Çekmece Sinop- Ayvalıkgücü Belediye: 1-0.

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