Galatasaray’ın yıldızı transferiyle ilgili kesin kararını verecek: Kader günü 1 haziran

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çeken Victor Osimhen'in Sarı-Kırmızılılar'da kalıp kalmayacağı büyük merak konusu. Yıldız oyuncu, 'Bizimle Kal Osimhen' sloganı hakkında ne düşünüyorsun?' sorusuna, "Gerçekten dayanamıyorum o kadar sevgi gösteriyorlar bana. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor... Her şeyimi vermeye devam edeceğim, sonra kararlarımızı alacağız" cevabını verdi.



Osimhen'in ayrılık ihtimali yüksek ancak son gelişmeler Nijeryalı oyuncunun kafasını karıştırmış durumda. Galatasaray taraftarının sosyal medyadan başlattığı 'Bizimle kal Osimhen' kampanyası yıldız oyuncuyu bir hayli etkiledi.



GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Ayrıca Gaziantep'te oynanan Türkiye Kupası finalinde yapılan tezahüratlar sonrası Osimhen'in duygulandığı öğrenildi. Nijeryalı golcünün müthiş bir aidiyet duygusuyla maçlara çıkması ve mücadele etmesi taraftarların ona olan sevgisini daha da artırmış durumda.



Bu sezon 35 gol ve 8 asiste imza atan Osimhen, transferiyle ilgili son kararını 1 Haziran'da verecek. Galatasaray Yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirecek olan yıldız futbolcu, o tarihte kariyeriyle ilgili herkesin merak ettiği soruyu cevaplandırmış olacak.



1 YIL DAHA KA

Aslan'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fernando Muslera'nın paylaşımına yaptığı yorumda 1 yıl daha G.Saray'da kalması için mesaj attı. Icardi'nin yorumu, büyük beğeni topladı.



BONNY İDDİASI

TÜRKİYE Kupası'nı kazanan ve Süper Lig şampiyonluğu için de artık gün sayan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın İtalya Ligi ekiplerinden Parma'da forma giyen 21 yaşındaki Fransız golcü Ange- Yoan Bonny ile ilgilendiği iddia edildi.



G.SARAY-KAYSERİ MAÇI ŞANSALAN'IN

SÜPER Lig'de 36. haftanın hakemleri dün açıklandı. Lider Galatasaray'ın evinde Kayserispor ile oynayacağı maçı Ali Şansalan yönetecek.

Rio Ferdinand'tan Osimhen'e destek.



Efsane İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, ATV ekranlarından Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası finalini izledi. Ferdinand, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Victor Osimhen için tezahüratta bulundu. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.



KUPA CANAVARI

Alvaro Morata kupa koleksiyonuna Türkiye Kupası'nı da ekledi. İspanyol yıldız, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi (2), FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Serie A (2), La Liga (2), UEFA Süper Kupası, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi, FA Kupası, İtalya Kupası (3), İspanya Kupası (2) zaferleri de yaşamıştı.



BULKA'DAN SIKI TAKİP!

Galatasaray'ın listesinde yer alan Nice'nin kalecisi Marcin Bulka, Sarı-Kırmızılı yıldızları takibe aldı. Galatasaray'da yeni sezonda kaleye geçecek isim netleşiyor. Sarı-Kırmızılılar'da sezon sonunda Uruguaylı kaleci Muslera'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Cimbom'un transfer gündeminde yer alan Marcin Bulka, Mauro Icardi, Mario Lemina, Álvaro Morata, Ismail Jakobs ve Przemyslaw Frankowski'yi sosyal medyadan takip etmeye başladı. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan 25 yaşındaki kalecinin Nice olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Başarılı kalecinin sezon sonunda Fransız takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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