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  • 03.12.2018
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'un 'ın kızı Liya'ya ne takacağı merak konusu

’a düğün hediyesi beşi bir yerde; eşi ’a ise pırlanta bileklik, kolye ve yüzük takan Ersoy, çocuk görmeye gidecek. Diva’nın Tarkan’ın kızı Liya’ya ne takacağı merak uyandırdı.

Bülent hala ne takacak
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki akşam 'ta sahne aldı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen Diva, sahne öncesinde de soruları yanıtladı. Ersoy, 12 Temmuz'da Almanya'da doğan Tarkan'ın kızı Liya'yı hala görmediğini söyledi. Bülent Ersoy, Megastar'ın kızına alacağı hediye sorulunca da şöyle dedi:

"Halayım ya onu gidip koklayayım. Hem gelin hanıma hem bizimkine hayırlara vesile olan bir evlat olmasını diliyorum." Tarkan'la eşi Pınar Tevetoğlu'na evlilik hediyesi olarak beşi bir yerde takan Diva, Pınar Hanım'a da pırlanta bileklik, yüzük ve kolye vermişti. Ersoy'un Liya'ya ise ne alacağı merak konusu oldu.




Megastar, 'da dünyaya gelen kızını geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte sessiz sedasız 'a getirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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