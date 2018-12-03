Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen Diva, sahne öncesinde de soruları yanıtladı. Ersoy, 12 Temmuz'da Almanya'da doğan Tarkan'ın kızı Liya'yı hala görmediğini söyledi. Bülent Ersoy, Megastar'ın kızına alacağı hediye sorulunca da şöyle dedi:
"Halayım ya onu gidip koklayayım. Hem gelin hanıma hem bizimkine hayırlara vesile olan bir evlat olmasını diliyorum." Tarkan'la eşi Pınar Tevetoğlu'na evlilik hediyesi olarak beşi bir yerde takan Diva, Pınar Hanım'a da pırlanta bileklik, yüzük ve kolye vermişti. Ersoy'un Liya'ya ise ne alacağı merak konusu oldu.
Megastar, Almanya'da dünyaya gelen kızını geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte sessiz sedasız İstanbul'a getirdi.
"Halayım ya onu gidip koklayayım. Hem gelin hanıma hem bizimkine hayırlara vesile olan bir evlat olmasını diliyorum." Tarkan'la eşi Pınar Tevetoğlu'na evlilik hediyesi olarak beşi bir yerde takan Diva, Pınar Hanım'a da pırlanta bileklik, yüzük ve kolye vermişti. Ersoy'un Liya'ya ise ne alacağı merak konusu oldu.
Megastar, Almanya'da dünyaya gelen kızını geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte sessiz sedasız İstanbul'a getirdi.
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