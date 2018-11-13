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Hayaldi gerçek oldu!

Son iki yazı Mikonos’ta geçiren , bunun 2002’de kurduğu bir hayal olduğunu açıkladı ve ‘Ne istediğinize dikkat edin’ dedi

Hayaldi gerçek oldu!
2016'dan beri yaz aylarını Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta geçiren Eda Taşpınar'dan tavsiye... Önceki gün 'da 2002'de Mikonos'ta çekilen fotoğrafını paylaşan ikoncan, şu notu düştü: "Yaş 22... 'Ben bir gün bu adada yaşayacağım' dedim. Hayat seni dinliyor; neyi nasıl istediğine dikkat et güzel insan."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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