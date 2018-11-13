Hayaldi gerçek oldu!

2016'dan beri yaz aylarını Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta geçiren Eda Taşpınar'dan tavsiye... Önceki gün Instagram'da 2002'de Mikonos'ta çekilen fotoğrafını paylaşan ikoncan, şu notu düştü: "Yaş 22... 'Ben bir gün bu adada yaşayacağım' dedim. Hayat seni dinliyor; neyi nasıl istediğine dikkat et güzel insan."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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