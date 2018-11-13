Hava 'Duman'lı

Almanya doğumlu şarkıcı Bulut Duman, 'dolandırıcık' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 2 albüm çıkartan şarkıcı hakkında 50'yi aşkın şikayet başvurusunun yapıldığı ortaya çıktı. Mahkeme kararlarına göre Duman, şikayetçilerle gay arkadaşlık sitelerinde tanıştı ve yakınlaştığı kişilere elindeki görüntülerle şantaj yaptı.



Şantaja uğradıklarını söyleyen kişiler arasında memur, doktor, mühendis ve eski bir bakının yeğeni de vardı. Duman hakkında açılan davaların üçünde, 'dolandırıcılık' suçundan hapis cezası çıktı. Karara itiraz eden Duman, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu anlattı. Duman, "Hukuki süreç devam ediyor. Kimseden para almam söz konusu değil. Ben de birçok kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Hakkımdaki iddialar çirkin" açıklamasını yaptı.

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