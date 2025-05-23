TOKİ BAŞVURULARI: TOKİ 10.538 TL’den 2+1 ve 12.903 TL’den 3+1 daire satacak!

TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle Düzce ili Yığılca ilçesi Güney Mahallesi'nde toplam 86 konut ve 2 dükkân inşa ediyor. Bu projede, 30 adet 2+1 ve 7 adet 3+1 konut kura yöntemiyle satışa sunulacak. 🗓️ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI Konut başvuruları, 16 – 20 Haziran 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nın Düzce'deki şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. 🎯 KURA VE SÖZLEŞME SÜRECİ Eğer başvuru sayısı konut sayısından fazla olursa 25 Haziran 2025'te noter huzurunda kura çekimi yapılacak. 🔑 TESLİM SÜRESİ VE DİĞER BİLGİLER Konut teslimleri sözleşme tarihinden itibaren 36 ay içinde yapılacak. Teslim sırasında geçerli KDV oranı taksitlere eklenerek tahsil edilecek. Daire tesliminden sonra blok aidatları da başlamış olacak. 💰 FİYATLAR VE ÖDEME SEÇENEKLERİ Projede sunulan konut fiyatları oldukça çeşitli. Fiyatlar ve taksit seçenekleri şu şekilde: 2+1 Daireler (30 adet): En düşük fiyat: 2.107.765 TL Peşinat: %10 (210.776 TL) Vade: 180 ay Aylık taksit: 10.538 TL'den başlıyor 3+1 Daireler (7 adet): En düşük fiyat: 2.580.688 TL Peşinat: %10 (258.068 TL) Aylık taksit: 12.903 TL'den başlıyor Maksimum fiyat: 3.317.857 TL'ye kadar çıkıyor Taksitler her yıl iki kez, memur maaş artışı oranında güncellenecek. Kaynak: takvim.com.tr ve TOKİ Resmî Satış Duyurusu – www.toki.gov.tr Görseller takvim foto arşiv ve TOKİ