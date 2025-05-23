Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ BAŞVURULARI: TOKİ 10.538 TL'den 2+1 ve 12.903 TL'den 3+1 daire satacak!

TOKİ BAŞVURULARI: TOKİ 10.538 TL'den 2+1 ve 12.903 TL'den 3+1 daire satacak!

TOKİ, Düzce Yığılca'da inşa ettiği projede 2+1 ve 3+1 daireleri satışa çıkarıyor. Başvurular Haziran ayında alınacak kura çekimi ise 25 Haziran 2025'te yapılacak.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 12:34
TOKİ BAŞVURULARI: TOKİ 10.538 TL’den 2+1 ve 12.903 TL’den 3+1 daire satacak!

TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle Düzce ili Yığılca ilçesi Güney Mahallesi'nde toplam 86 konut ve 2 dükkân inşa ediyor. Bu projede, 30 adet 2+1 ve 7 adet 3+1 konut kura yöntemiyle satışa sunulacak.

TOKİ BAŞVURULARI: TOKİ 10.538 TL’den 2+1 ve 12.903 TL’den 3+1 daire satacak!

🗓️ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Konut başvuruları, 16 – 20 Haziran 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nın Düzce'deki şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
Başvuru yapabilmek için 10.000 TL'lik başvuru bedelinin yatırılması ve "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi"nin imzalanması gerekiyor.

Başvuru yapacak kişilerin:

  • T.C. vatandaşı olması

  • 18 yaşını doldurmuş olması

  • Kendisi, eşi veya çocukları adına konut sahibi olmamış olması

  • Projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıldır ikamet ediyor veya nüfusa kayıtlı olması gerekiyor.

Bir haneden yalnızca tek kişi başvuruda bulunabilecek.

TOKİ BAŞVURULARI: TOKİ 10.538 TL’den 2+1 ve 12.903 TL’den 3+1 daire satacak!

🎯 KURA VE SÖZLEŞME SÜRECİ

Eğer başvuru sayısı konut sayısından fazla olursa 25 Haziran 2025'te noter huzurunda kura çekimi yapılacak.
Asil hak sahipleri 30 Haziran – 4 Temmuz 2025 tarihlerinde sözleşme imzalayacak. Yedek alıcılar için sözleşme tarihi ise 10 – 11 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Sözleşme sonrasında ilk taksit ödemesi bir sonraki ay başlayacak. İlk dönemsel artış ise Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

TOKİ BAŞVURULARI: TOKİ 10.538 TL’den 2+1 ve 12.903 TL’den 3+1 daire satacak!

🔑 TESLİM SÜRESİ VE DİĞER BİLGİLER

Konut teslimleri sözleşme tarihinden itibaren 36 ay içinde yapılacak. Teslim sırasında geçerli KDV oranı taksitlere eklenerek tahsil edilecek. Daire tesliminden sonra blok aidatları da başlamış olacak.

TOKİ BAŞVURULARI: TOKİ 10.538 TL’den 2+1 ve 12.903 TL’den 3+1 daire satacak!

💰 FİYATLAR VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

Projede sunulan konut fiyatları oldukça çeşitli. Fiyatlar ve taksit seçenekleri şu şekilde:

2+1 Daireler (30 adet):

  • En düşük fiyat: 2.107.765 TL

  • Peşinat: %10 (210.776 TL)

  • Vade: 180 ay

  • Aylık taksit: 10.538 TL'den başlıyor