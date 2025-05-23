TOKİ BAŞVURULARI: TOKİ 10.538 TL’den 2+1 ve 12.903 TL’den 3+1 daire satacak!

🎯 KURA VE SÖZLEŞME SÜRECİ

Eğer başvuru sayısı konut sayısından fazla olursa 25 Haziran 2025'te noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Asil hak sahipleri 30 Haziran – 4 Temmuz 2025 tarihlerinde sözleşme imzalayacak. Yedek alıcılar için sözleşme tarihi ise 10 – 11 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Sözleşme sonrasında ilk taksit ödemesi bir sonraki ay başlayacak. İlk dönemsel artış ise Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.