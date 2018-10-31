Ucuz kurtuldu

Ünlü iş adamı Adnan Şen ve yakın dostu Siret Derman, hafta sonunu Şile'de geçirdi. Yakın dostlar ekstrem sporu yaparken bir ara kullandıkları jeep kontrolden çıkınca hendeğe düştüler. Yüreklerin ağıza geldiği bu anları Siret Derman Instagram hesabından "Yatırdım yatırdım tam dibine" notunu düşerek esprili bir paylaşımda bulundu. Adnan Şen'in bu kazası, yine Şile'de kullandığı UTV isimli arazi aracının devrilmesiyle hayatını kaybeden oğlu Alp Ali Şen'i akıllara getirdi.
Adnen Şen'in eşi Begüm Şen, oğlu adına bir vakıf kurdu. Bu vakıf aracılığıyla hasta çocukların umudu oldu.
Alp Ali Şen
Adnen Şen'in eşi Begüm Şen, oğlu adına bir vakıf kurdu. Bu vakıf aracılığıyla hasta çocukların umudu oldu.
Alp Ali Şen
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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