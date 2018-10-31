  • Saklambaç
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 23:14
  • Gazete

Ucuz kurtuldu

Ucuz kurtuldu
Ünlü iş adamı ve yakın dostu , hafta sonunu Şile'de geçirdi. Yakın dostlar ekstrem sporu yaparken bir ara kullandıkları jeep kontrolden çıkınca hendeğe düştüler. Yüreklerin ağıza geldiği bu anları Siret Derman Instagram hesabından "Yatırdım yatırdım tam dibine" notunu düşerek esprili bir paylaşımda bulundu. Adnan Şen'in bu kazası, yine Şile'de kullandığı UTV isimli arazi aracının devrilmesiyle hayatını kaybeden oğlu 'i akıllara getirdi.



Adnen Şen'in eşi Begüm Şen, oğlu adına bir vakıf kurdu. Bu vakıf aracılığıyla hasta çocukların umudu oldu.



Alp Ali Şen
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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