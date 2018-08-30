Yeni aşk mı?

Merhum işadamı Mustafa Koç'un kızı Aylin, güzelliği, eğitimi ve zarafetinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı... 18 yaşındaki genç kız, geçtiğimiz yıl gönlünü Emel Yıldırım ile Erdal Acar'ın eski evliliklerinden olan çocukları Eremcan'a kaptırmıştı. Kısa bir süre önce sosyal medyada birlikte olan tüm fotoğraflarını silen genç çift, akılları karıştırmıştı.
Dedikodulara göre ise ikilinin bu hareketinin nedeni; Aylin Koç'un gönlünü Bennu Gerede'nin 18 yaşındaki oğlu Dilan'a kaptırması... Sosyal medyada Koç'un fotoğrafını paylaşan Gerede, iddiaya göre geçtiğimiz gün de sosyetik genç kızla Nişantaşı'nda el eleydi...
Dedikodulara göre ise ikilinin bu hareketinin nedeni; Aylin Koç'un gönlünü Bennu Gerede'nin 18 yaşındaki oğlu Dilan'a kaptırması... Sosyal medyada Koç'un fotoğrafını paylaşan Gerede, iddiaya göre geçtiğimiz gün de sosyetik genç kızla Nişantaşı'nda el eleydi...
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