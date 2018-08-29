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Mankenler kıskanacak

Mankenler kıskanacak
Dostlarıyla Çeşme'de tatil yapan oyuncu Müjde Uzman'dan önceki mankenleri kıskandıracak bir paylaşım geldi. Gün boyunca Momo Beach'te denize giren güzel oyuncu, daha sonra gün batımını izledi. Uzman, deniz kenarında da arkadaşına bu havalı pozu verdi.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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