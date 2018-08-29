Dostlarıyla Çeşme'de tatil yapan oyuncu Müjde Uzman'dan önceki gün mankenleri kıskandıracak bir paylaşım geldi. Gün boyunca Momo Beach'te denize giren güzel oyuncu, daha sonra gün batımını izledi. Uzman, deniz kenarında da arkadaşına bu havalı pozu verdi.
Mankenler kıskanacak
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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